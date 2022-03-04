Эксперт: Кабельная отрасль способна выстоять

«Кабельная отрасль в условиях нынешней экономической ситуации способна выстоять, выдержать удар, поскольку вопрос поставки металлов, которые идут в качестве проводников, у нас решен — это отечественные продукты. Но цены на металлы зависят от курса доллара и Лондонской биржи металлов. Сейчас идет дискуссия с поставщиками, и мы вырабатываем удобную для обеих сторон систему ценообразования.

У отрасли есть слабые места, которые мы с 2014 года не смогли решить: полиэтилен для кабеля высокого напряжения — это целиком импортируемый материал, который необходимо начать выпускать в России. Есть проблемы и с некоторыми другими видами изоляции.

Но стоит отметить, что кабельная отрасль не так много экспортирует. Мы больше ориентированы на российский рынок, рынок стран ЕврАзЭС. Проблем у нас будет чуть меньше, чем у других отраслей, которые серьезно завязаны на экспорте. Возможности импортозамещения с 2014 года упустили, но сейчас будем наверстывать. Мы не все сделали, что должны были, чтобы подготовиться к этим временам. Но сейчас нет другого выхода, мы намерены бороться за выживание».