En+ может выделить международные активы «Русала» в отдельную компанию

Группа En+ рассматривает возможность выделения международных активов «Русала» в отдельную компанию, которую будут контролировать менеджмент En+ и другие инвесторы.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в результате могут образоваться две компании: новая структура, которая будет владеть исключительно международными активами группы, и существующие активы холдинга, в основном российские. Уточняется, что в новую компанию могут быть выделены международные глиноземные, бокситовые и алюминиевые активы «Русала» в Африке, Австралии и Европе.

По словам анонимного собеседника Bloomberg, горнодобывающая компания Glencore, которая входит в число крупнейших нероссийских акционеров En+, с высокой вероятностью будет участвовать в сделке. Представитель самой Glencore между тем отказался от комментариев.

Сообщается, что исполнительный глава совета директоров En+ лорд Баркер оставит свой пост, чтобы сосредоточиться на возможном проекте.

Среди международных активов «Русала» — глиноземный завод в Огинише в Ирландии, который является ключевым поставщиком для европейской алюминиевой промышленности; глиноземный завод на Ямайке, а также доля в заводе Rio Tinto Group в Австралии и бокситовые рудники в Гвинее.

Группа также владеет глиноземным заводом на Украине. Предприятие на днях объявило о прекращении поставок. Возможно, украинский завод будет включен в список международных активов, которые предстоит выделить, отметили источники Bloomberg.

En+ владеет 57% российского алюминиевого гиганта «Русал». Как отмечает «Интерфакс», выделение международных активов — не единственное корпоративное действие, которое рассматривают компании. В 2021 году они объявили о подготовке создания высокоуглеродного бизнеса «Русала» для развития внутреннего рынка, а также продвижения на развивающихся рынках. Сообщалось, что одним из вариантов сценария создания «новой» компании может стать пропорциональное распределение между акционерами «Русала».