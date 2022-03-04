Фабрика проектного финансирования обеспечила клиентам и проектам защиту от роста ключевой ставки

В условиях резкого повышения ключевой ставки Фабрика проектного финансирования (далее- Фабрика) обеспечила поддержку всем реализуемым в рамках Программы проектам. Так, инициаторы проектов Фабрики получают от ВЭБа компенсацию на покрытие разницы между текущим значением ключевой ставки (20% годовых) и зафиксированными в договорах, направленных на хеджирование процентных рисков, максимальными значениями ключевой ставки (на уровне 6,5 - 7,5% годовых).

«Фабрика является максимально комфортной для инвесторов с точки зрения капитала и резервирования. Государство предоставляет гарантии инвесторам в случае повышения ключевой ставки ЦБ, так как фабрика важный финансовый инструмент, который имеет долгосрочное влияние на развитие страны. Если конъюнктура на рынке ухудшается, и ключевая ставка повышается, то размер компенсации бизнесу разницы растет. Это дает уверенность рынку», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

«Несмотря на повышение ключевой ставки, по проектам Фабрики проектного финансирования с учетом субсидии ставки остаются на комфортном для инвесторов уровне. ВЭБ продолжит в полной мере исполнять все обязательства по поддержке проектов Фабрики», — сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.

Фабрика — это более 20 крупных долгосрочных инвестиционных проектов в здравоохранении, инфраструктуре, промышленности высоких переделов и ряде других отраслей. За каждым из проектов повышение качества жизни людей: через создание новых рабочих мест, рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, расширение доступа граждан к товарам и услугам, импортозамещения. Общая стоимость проектов превышает 1 трлн руб. При реализации проектов Фабрики средства инициаторов проектов составляют не менее 20% от общего объема, остальные инвестиции обеспечивают ВЭБ.РФ и коммерческие банки- партнеры по синдикатам.