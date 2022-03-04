ФАС предупредила о недопустимости публичных прогнозов о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена сократить сроки подготовки документов для оперативного контроля за ценовой ситуацией на социально значимых товарных рынках РФ. Тем, кто пытается создать искусственный ажиотаж ради повышения цен, предостережения будут выдаваться в течение двух, а не десяти дней, сообщили в пресс-службе ФАС.

«Предостережение является превентивной мерой антимонопольного реагирования. Она применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой заключение антиконкурентного соглашения между участниками рынка либо привести к формированию на рынке искусственного ажиотажного спроса, что в конечном итоге может негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — говорится в сообщении ведомства.

Так, ФАС уже выдала предостережение должностным лицам агентств недвижимости ГК «Гранель», ГК «Ленстройтрест», «Этажи Девелопмент», «Эст-А-Тет» и «Маяк», которые «сделали публичные заявления, которые могут привести к формированию на рынке недвижимости искусственного ажиотажного спроса».

Ранее «Эксперт» писал, что ретейлеры заявили об отсутствии повышенного спроса на продукты. Так, в компании Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», дисканутер «Чижик») заверили, что запасов продукции в распределительных центрах и на складах достаточно. По словам зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, оптовые цены на крупы, которые являются социально значимой категорей, остаются на стабильном уровне.

