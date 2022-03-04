Flyone Armenia увеличит количество полетов в Москву с двух до пяти в неделю

Армянская авиакомпания Flyone Armenia с 14 марта планирует увеличить количество регулярных полетов в Москву с двух до пяти в неделю.

Об этом рассказал глава правления компании Арам Ананян, передает ТАСС.

«С 14 марта наша авиакомпания собирается увеличить количество регулярных полетов в Москву с двух до пяти в неделю. Мы также планируем во время летнего сезона открыть новые направления в другие города России — Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Новосибирск», — сообщил он.

Глава правления компании подчеркнул, что у Flyone Armenia есть все возможности расширять сетку пассажирских перевозок с РФ, что будет способствовать снижению цен, а также поможет восстановить мобильности граждан двух стран.

«Что касается действующих санкций, то наши самолеты не попадают под них», — отметил Ананян.

Согласно актуальной информации на сайте авиакомпании, цена билета на самолет из Еревана в Москву начинается от 39 евро.

Ранее «Эксперт» писал о том, что авиакомпания S7 объявила о закрытии международных рейсов с 5 марта. Авиакомпания производила в том числе регулярные полеты из Москвы в Ереван. Перелетчик пообещал, что поможет туристам вернуться домой рейсами авиакомпаний-партнеров. Пассажиры отмененных международных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билета.

Напомним, Росавиация закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. «В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в сообщении ведомства. В списке Росавиации оказались Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция и Эстония.