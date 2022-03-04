Если из мирового энергетического баланса изъять российское углеводородное сырье, то мировая экономика окажется в самом глубоком кризисе за всю историю нефтегазовой энергетики, то есть с конца XIX века. Такой вывод содержится в исследовании «Где ЕС купить газ?», подготовленным Аналитическим центром «ИнфоТЭК-Терминал».

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Как отмечается в исследовании, только от «трубного» газа «Газпрома» в 2020 году ЕС зависел почти на 44%, а с учетом поставок СПГ из России зависимость приблизилась к 50%. Если этот газ путем введения ответных санкций изъять из энергетического баланса ЕС, то европейская экономика немедленно рухнет. Полное замещение российского газа нефтью или углем невозможно, так как их основными поставщиками также является Россия. Так, по данным Минэнерго РФ, в 2021 году Россия экспортировала 210,5 млн тонн угля в 60 стран мира, из них в Европу – 50,4 млн тонн.

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Других надежных источников газа у Европы нет. Правительство Катара заявляет о том, что не планирует увеличение экспорта. При этом поставки СПГ из Катара в Европу ограничены, так как из-за большого расстояния слишком велики потери газа за счет испарения. Плечо транспортировки и потери СПГ при поставке в Китай, Японию и Южную Корею много меньше, что делает их значительно выгоднее.

Добыча газа в Норвегии с 2017 года сокращается. Следует ожидать, что она и дальше будет падать. Экспорт газа из Норвегии прекратится к 2040 году, после чего выработанные месторождения будут поставлять остатки газа на внутренний рынок. Добыча в Норвегии полностью прекратится к 2050 году.

Рассматривать США как надежного поставщика газа в ЕС наивно, говорится в исследовании. Добыча газа в Соединенных Штатах сейчас обеспечена запасами на десять лет, то есть в ближайшие три-пять лет США опять станут нетто-импортером.

Европе не стоит рассчитывать на значительные дополнительные поставки газа и из других источников, в частности из Австралии или Северной Африки.

В настоящее время Россия играет роль мировой энергетической сверхдержавы. Ее доля в глобальной энергетике постоянно увеличивается, и будет расти в будущем. На территории России находится 70% перспективных ресурсов нефти и газа мира. По мере разведки этих ресурсов доля России в международной торговле энергоносителями будет быстро расширяться. Однако страны ОЭСР под предводительством США не готовы рассматривать Россию ни как равного партнера, ни тем более как мировую энергетическую сверхдержаву. В результате осуществляется комплекс мер, которые должны сделать Россию подчиненной США и ОЭСР.

Авторы исследования резюмируют, что в случае блокировки инфраструктурных проектов (включая «Северный поток – 2») и введения прямого запрета на покупку нефти и газа из России, энергетический кризис в ЕС перейдет в острую фазу, прекратится снабжение электроэнергией и газом домохозяйств и промышленных предприятий, разразится мировой экономический кризис, главной жертвой которого станет ЕС, а также федеральная резервная система США.