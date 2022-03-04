Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков решил покинуть свой пост

Генеральный директор российского лоукостера «Победа» Андрей Калмыков решил уйти со своей должности.

Об этом говорится в его письме, адресованном сотрудникам компании. «Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно. Я уверен, что за семь лет команда "Победы" выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня», — цитирует письмо Калмыкова ТАСС.

По его словам, состояние «Победы» в данный момент устойчивое. «Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — отметил он.

До того, как возглавить «Победу», Андрей Калмыков занимал пост председателя совета директоров «Санрайз Тур», также он работал помощником министра транспорта, был заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2014 году Калмыков возглавил компанию «Добролет», которая попала под санкции за то, что осуществляла полеты в Крым. Перевозчик переименовали в «Победу», что позволило ему продолжать свою работу. Под руководством Андрея Калмыкова лоукостер стал одной из крупнейших российских компаний.

Во вторник, 1 марта, США вслед за европейскими странами закрыли небо для всех без исключения российских самолетов. По данным Министерства транспорта США, запрет на использование американского воздушного пространства распространяется на все самолеты, связанные с Россией. Перелеты в США запретили и для чартерных рейсов. Всего небо для России закрыли 36 стран; Москва ответила им аналогичной мерой.