Правительство намерено чаще индексировать пенсии

Накануне, 3 марта в Госдуму внесен законопроект с предложением предоставить правительству право повышать размер пенсий несколько раз в течение года. Это стало бы принципиальной новацией по сравнению с действующим порядком.

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Предложение входит в общий законопроект об устойчивом экономическом развитии в условиях санкций.

В настоящее время законом «О страховых пенсиях» предусмотрена их ежегодная индексация с 1 января на уровень инфляции за прошедший год. Социальные пенсии регулируются законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и индексируются с 1 апреля — с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий период. С этой же даты, с учетом роста доходов ПФР, правительство может индексировать и страховую пенсию (точнее, устанавливать к ней доплату). предусматривает право правительства дополнительно увеличивать фиксированную выплату с 1 апреля.

Законодательной инициативой правительства, как отмечают «Ведомости», предусмотрен ряд инструментов. В течение года правительство сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий (минимальный, гарантированный всем гражданам платеж, не зависящий от трудового стажа и других критериев), об увеличении размера доплаты к страховой пенсии, а также о повышении стоимости того или иного пенсионного коэффициента в формуле, определяющей размер пенсии.

Очевидно, что став законом, данное предложение сможет помочь оперативно реагировать на изменение ситуации в случае роста инфляции, превышающего официальные прогнозные показатели.