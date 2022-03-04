Инфляцию ощутили 76% россиян, говорится в опросе

Доля россиян, которые ощутили на своем бюджете, что такое инфляция, увеличилась до 76% в 2022 году по сравнению с показателем в 66%, который был четырьмя годами ранее, сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Аналитического центра НАФИ.

«Исследования НАФИ показывают, что за последние четыре года увеличилась доля россиян, которые понимают, что такое инфляция (рост на 10 процентных пунктов, до 76%), и как ее рост влияет на стоимость жизни», - говорится в исследовании. В ходе опроса респондентам было предложено сообщит или опровергнуть, что они ощутили на своем бюджете рост стоимости жизни.

В документе также отмечается, что все больше россиян стали правильно рассчитывать влияние инфляции на покупательную способность. Респондентам было предложено ответить, что произойдет с покупательной способностью определенной суммы денег в течение года при годовой инфляции в 10%. Правильный ответ в опросе значился, что через год на эту сумму денег можно будет купить меньше, чем сегодня. Утвердительный ответ прозвучал от 60% опрошенных.

Опрос показывает, что самый высокий уровень понимания инфляции и ее влияния наблюдается среди мужчин старше 40 лет, жителей крупных городов с высокими доходами и высшим образованием. Молодежь и сельские жители, напротив, демонстрируют более низкий уровень знаний в этих вопросах, говорится в исследовании.

