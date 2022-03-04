Ипотека становится неподъемной

Крупнейшие российские банки резко увеличили ставки по ипотечным кредитам. Это стало следствием действий ЦБ РФ, который с 28 февраля резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Соответственно, жилищные кредиты резко подорожали.

Как указывается в сообщении находящегося под санкциями ВТБ, банк пересмотрел условия по своим ипотечным программам. С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% годовых как для готового, так и для строящегося жилья с учетом суммы дисконтов в размере 0,6 процентных пунктов при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту ВТБ. По ранее выданным кредитам все условия, в том числе процентная ставка, не меняются.

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Что касается Сбербанка — рост составил 7,3 п.п. Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее — от 11,3%). В то же время ставки в рамках программ господдержки не изменились. Банк также отметил, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений не будет.

Обе компании указали, что готовы пойти навстречу всем клиентам, которые будут испытывать сложности с погашением кредитов. Так, ВТБ сообщил, что он готов оперативно помочь, предложив программы реструктуризации кредитов, а также кредитные каникулы. Сбербанк же напомнил, что клиенты уже на первоначальном этапе могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки и первоначальном взносе от 20%, а также при подтверждении дохода или его части выпиской, полученной в Пенсионном фонде РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования от застройщиков.

Ипотеку нужно рассматривать как часть рынка недвижимости, заявил «Эксперту» кандидат экономических наук, доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова. В в условиях санкционного давления и неопределенности экономической ситуации, по ее мнению, стоит вкладывать средства в недвижимость только на нижней границе ее цены, а также если эта недвижимость необходима в личных целях. Инвестиционная составляющая недвижимости сейчас (особенно на первичном рынке) сомнительна.

Поэтому, как указывает эксперт, если покупка недвижимости рассматривается не в качестве инвестиций, ипотека может быть целесообразна даже под высокий процент. Но, конечно, только, если заемщик трезво оценивает свои возможности по ее погашению. Сегодня, констатирует Светлана Зубкова, банки, делая предложение по ипотеке, очень взвешенно подходят к оценке кредитоспособности заёмщика.

Если ипотека одобрена, а квартира очень нужна, то стоит использовать предложение банка. В дальнейшем, если ставки будут снижаться, можно будет рефинансировать кредит под более низкую ставку. При этом стоит рассмотреть в первую очередь покупку недвижимости на вторичном рынке, так как сейчас он более привлекателен, как по ценам, так и с точки зрения экономических рисков, уверена Светлана Зубкова.

Ипотека выше 20% годовых — реальность сегодняшнего дня, подтвердил «Эксперту» специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Банк России резко поднял ставку рефинансирования — более чем в два раза. В соответствии с этим выросли ставки по кредитам и депозитам. Это естественный и закономерный процесс. Ставка снижается — снижаются проценты для населения, ставка растет — проценты тоже растут.

Поэтому повышение ключевой ставки Банка России — это не только радостная новость для банковских вкладчиков, но и печальная для тех, кто собирался брать кредиты и ипотеку, констатирует эксперт. В данный момент еще действуют предложения по одобренным ранее ипотечным кредитам с более низкой процентной ставкой. Это помогает стимулировать продажи на рынке недвижимости, но уже к лету практически не останется заемщиков, которые получали одобрение кредита на старых условиях, считает эксперт.

Тем, кто решил брать ипотечный кредит по новым ставкам, которые иногда превышают 20%, как минимум следует очень хорошо подумать, заметил Сергей Григорян. Средняя сумма по ипотечному кредиту за последние годы была более 3 млн рублей, а средний срок кредитования — около 15 лет. При такой высокой ставке заемщик приблизительно через 10 лет выплат по кредиту переплачивает практически вдвое, через 15 лет — втрое, через 20 лет — почти в 4 раза.

«К большому сожалению, сейчас мы не можем делать долгосрочных прогнозов. Возможно, когда ситуация стабилизируется, ЦБ опустит ставку, и ипотека станет дешевле. Тем же, кто принял решение взять ипотеку по действующим ставкам, стоит помнить о том, что существуют программы рефинансирования и, если ставка опустится, у них будет возможность снизить выплаты по ипотеке за счет рефинансирования кредита», — заключает Сергей Григорян.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что количество желающих взять такую ипотеку резко упадет, так как снижается и покупательная способность россиян из-за ускорения темпов инфляции, и собственно ипотека фактически становится неподъемной, что в перспективе способно стать проблемой для рынка недвижимости и строительных компаний.

Власти это понимают. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал появление комплекса мер поддержки застройщиков в ближайшее время, указано на сайте правительства. «Хуснуллин сообщил, что для поддержки застройщиков в ближайшее время будет предложен комплекс мер по субсидированию процентных ставок по кредитам», — говорится в сообщении по итогам совещания с руководителями регионов по вопросам работы строительной отрасли в сложившихся сложных экономических условиях.