Исполняющим обязанности гендиректора «Победа» стал Андрей Юриков

Временно исполняющим обязанности генерального директора российской авиакомпании-лоукостера «Победа» (входит в ГК «Аэрофлот») назначен заместитель гендиректора перелетчика Андрей Юриков.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

«Временно исполняющим обязанности генерального директора авиакомпании "Победа" с 5 марта 2022 года назначен Андрей Юриков», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что Андрей Калмыков ушел с поста генерального директора компании по своему личному решению.

Отмечается, что до нынешнего назначения Андрей Юриков занимал должность замгендиректора по инженерно-авиационному обеспечению — начальника инженерно-авиационной службы.

Ранее «Эксперт» сообщал, что генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщил об уходе с поста гендиректора в письме сотрудникам компании. Он отметил, что останется в России и займется развитием других проектов. По его словам, в настоящий момент лоукостер остается устойчивым, на счетах компании — рекордный объем денежных средств.

«Победа» — первый лоукостер в РФ. Компания осуществляет рейсы с 1 декабря 2014 года. Под руководством Андрея Калмыкова перевозчик стал одной из крупнейших компаний России.

Из-за локдаунов «Победа» приостанавливала полеты в апреле — мае 2020 года. Компания обращалась в Росавиацию с просьбой компенсировать два месяца простоя, но получила отказ. При этом правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с пандемией. Крупнейшим получателем этой господдержки стала ГК «Аэрофлот». По итогам 2020 года из 15 крупных российских пассажирских авиакомпаний прибыль получила только «Победа» — 1,4 млрд рублей. У остальных перевозчиков совокупные убытки в 2020 году составили 125 млрд.