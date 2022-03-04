Курс рубля укрепился на процент и может укрепиться еще

а прошедшие 5 торговых сессий рубль подешевел к доллару на 34%. Такого недельного падения курса российской валюты в нынешнем тысячелетии не наблюдалось. Однако если политическая ситуация на следующей неделе не ухудшится, можно ждать укрепления рубля.

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На это указывает, в частности, тот факт, что характер торгов на валютном рынке Московской биржи сегодня изменился. Если в предыдущие два дня вслед за резким укреплением рубля в первые минуты после открытия рынка тут же формировался мощный спрос на валюту, то сегодня покупателей долларов и евро было значительно меньше. Во многом желание закупиться долларами и евро упало после решения Банка России ввести дополнительную комиссию на покупку валюты в размере 12% для всех участников торгов. (Вчера комиссия в 30% действовала только для физических лиц.)

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В результате, по итогам пятницы спотовый (немедленными расчетами) курс рубля к доллару укрепился на процент, до 111 руб. за доллар, а расчетами «завтра» — на тот же процент, но до 105 рублей за доллар. Огромная разница между этими двумя инструментами говорит о том, что спрос на валюту носит в большей части реальный, а не спекулятивный характер, и о том, что крупные игроки ждут умеренного укрепления российской валюты на следующей неделе.

Всего же за текущую неделю рубль потерял в паре с долларом 34%. Такого масштабного падения за неделю в нынешнем тысячелетии не наблюдалось. Даже в период предыдущего обострения российско-украинских отношений в 2014-2015 годах и также мировой биржевой коронавирусной паники 2020 года максимальное недельное падение «россиянина» лишь немногим превышало 10%.

Обвал рубля, однако, мог бы быть намного большим, если бы не своевременные меры Банка России. Среди них наибольшую роль сыграло введение для экспортеров обязательной продажи 80% валютной выручки, заградительные комиссии на покупку валюты на бирже и различного рода ограничения на вывоз валюты за границу. Кроме того, повышение ключевой ставки до 20% годовых вызвало рост ставок по банковским депозитам примерно до такого же уровня, что сбило ажиотажный спрос на доллары и евро со стороны населения.

Стоит также отметить, что никогда ранее в истории современной России ЦБР не реагировал так оперативно и эффективно на угрозы для рубля. Вероятно, регулятор имел заранее разработанные сценарии действий в той или иной ситуации.

На следующей неделе с большой вероятностью стоит ждать укрепления рубля. Большинство тех, кто хотел купить валюту, уже это сделали, а предпринятые регулятором меры начнут действовать в полную силу. В особенности это касается продажи валютной выручки: некоторые финансисты считают, что у экспортеров есть трудности с заведением денег на российские счета, поскольку западные банки пока не знают, как работать с российским контрагентами в условиях санкций.

Сложно сказать, до какой величины может укрепиться рубль. Фундаментальные оценки «справедливой стоимости» российской валюты, как и технический анализ, в такой ситуации не работают.

Торги на рынке акций на уходящей неделе не проводились. Но депозитарные расписки на российские акции рухнули в Лондоне до «мусорного» уровня. Так, одна акций Сбербанка оценивалась лондонскими инвесторами в 20 копеек, в то время как ее стоимость на закрытии российских торгов 25 февраля превышала 131 руб.

Сложно сказать, когда Банк России разрешит возобновить торги акциями в России, но такого обвального падения котировок, фактически до нулевых значений, трейдеры не ожидают.

Остается открытым вопрос и с еврооблигациями. Доходности многих российских евробондов ушли в район 100% годовых. Это значит, что инвесторы высоко оценивают вероятность полного или технического (невыплата купона) дефолта по ним.

«Что касается вероятности дефолта, то тут я бы выделил три момента, — рассуждает аналитик ФГ “Финам” Алексей Ковалев. — Первый — Минфин, как эмитент евробондов, из-за заморозки валютных резервов сейчас ограничен в доступе к валютной ликвидности, которая нужна для обслуживания долга. Второй — Россия может, даже имея на это возможность, решить не выплачивать долг в качестве «отместки» за санкции, в частности за заморозку части валютных резервов. Третий — есть вероятность, что даже в случае выплат купонных платежей на счета нерезидентов, это всё равно будет расценено как техдефолт, поскольку ЦБ ограничил доступ нерезидентам к их счетам».

Ранее зачастую крупные платежи по корпоративным евробондам создавали небольшую нагрузку на рубль. Но сейчас этого не произойдет, несмотря на снижение ликвидности российского валютного рынка. У многих эмитентов есть валютные резервы на эти выплаты, да и с большой вероятность в нынешней ситуации государство просто запретит «разбазаривание» валюты.