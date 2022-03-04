Минфин приостановит размещение ОФЗ для физлиц

Министерство финансов РФ приняло решение о приостановке с 9 марта размещения облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) в связи с ухудшением условий заимствований. При этом все обязательства по уже размещенным ОФЗ-н будут выполнены, банки-агенты продолжат их обслуживание и выкуп, сообщается на сайте Минфина.

«В связи с ухудшением условий осуществления заимствований РФ с 9 марта 2022 года и до дальнейшего уведомления приостанавливается размещение облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н). Банки-агенты не будут принимать от граждан заявки на приобретение данных облигаций. При этом все принятые Минфином России обязательства по уже размещенным ОФЗ-н всех выпусков подлежат неукоснительному исполнению в полном объеме и в установленные сроки», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что обслуживание, погашение и выкупы находящихся в обращении ОФЗ-н банки-агенты осущетвляют в прежнем режиме.

Ранее «Эксперт» писал, что 3 марта Минфин США выпустил лицензию, разрешающую инвесторам получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России. Держатели российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте смогут продолжать своевременно получать платежи по этим бумагам от России до 25 мая 2022 года.

