Украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием представителей западных СМИ.

Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, в Харькове националисты намеренно расставили РСЗО среди жилых домов, а цель провокации – вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова, передаёт РИА Новости.

«Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съёмок западным СМИ», – подчеркнул он.

Конашенков также рассказал, что российские вооруженные силы оказывают гуманитарную помощь жителям освобожденных от националистов населённых пунктов.

«Так, сегодня в 12:00 по просьбе администрации Херсона российскими военнослужащими в город было доставлено более 140 тонн продовольствия и медикаментов», – цитирует официального представителя военного ведомства ТАСС.

Кроме того, он заявил, что отступающие в Донбассе подразделения националистов наносят ущерб критически важным объектам жизнеобеспечения.

