Минобороны: Зеленский потерял контроль над диверсионными группами с наёмниками

Глава Украины Владимир Зеленский утратил контроль над группами диверсантов, в состав которых входят иностранные наёмниками.

Такое заявление сделал официальный представитель министерства России генерал-майор Игорь Конашенков. Как пояснил он, об этом свидетельствует заявления президента Украины о якобы угрозе Запорожской АЭС, передаёт ТАСС.

«Это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – подчеркнул Конашенков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам Конашенкова, все западные наёмники, которые прибудут на Украину, не будут иметь прав на статус военнопленного.

«Хочу официально подчеркнуть – все направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наёмники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами. Они не имеют права на статус военнопленного», – отметил официальный представитель Минобороны.

Конашенков при этом подчеркнул, что все атаки иностранных наёмников на войска РФ на территории Украины производятся с применением поставляемого западными странами оружия.

«Всех иностранных наёмников после их задержания будет ожидать привлечение к уголовной ответственности», – предупредил представитель российского военного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».