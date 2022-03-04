Мосбиржа отменила торги на всех рынках до 9 марта

По постановлению Центробанка РФ на Московской бирже приостановлены все торги и расчеты на всех рынках 5, 7 и 8 марта. Проводиться не будут торги по всем направлениям, говорится в сообщении торговой площадки. 6 марта в общероссийский выходной день торги не проводятся в связи с нерабочим днем.

Сегодня, 4 марта, Центробанк также отменил торги, пауза в аукционах длится уже пятый день подряд. На Московской фондовой бирже исключение сделано для режима «Погашение: целевые приложения» с расчетами в рублях.

С 28 февраля торговля на электронных торгах проходит только в разделах «Валюта» и «денежный рынок» с 10:00 до 19:00 вместо 7:00-23:50. Короткие продажи на фондовом и внебиржевом рынках также были приостановлены. Ранее Московская биржа ввела запрет на короткие продажи в евро на валютном и фондовом рынках.

