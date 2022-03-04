Ну и дефолт с ним

На мировых рынках продолжается война с российскими финансами и, в частности, с госдолгом. Оценка российских долговых бумаг стремительно двигается к дефолтной — по крайней мере, так заявляют ведущие рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

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Вслед за ними сегодня и S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до CCC- с BB+. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте снизился до C с B, в национальной — до C с A3, пишет «Интерфакс». Оценка риска перевода и конвертации также понижена до CCC- с BBB-. При этом рейтинги остаются на пересмотре с негативным прогнозом.

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«Военный конфликт на Украине спровоцировал введение нового раунда санкций странами G7, в том числе в отношении валютных резервов Банка России, — отмечают эксперты агентства. — Это делает существенную часть резервов недоступной, что отрицательно скажется на способности ЦБ РФ служить кредитором последней инстанции, а также подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России — ее чистую валютную позицию».

Чтобы сдержать повышение валютных курсов и волатильность финансовых рынков, а также защитить оставшиеся валютные буферы, власти России среди других шагов ввели меры контроля за движением капитала, которые могут ограничить своевременное получение нерезидентными держателями российских госбумаг процентов по долгу, а также выплаты основной суммы долга, отмечают в S&P.

Помещение рейтингов на пересмотр с негативным прогнозом означает, что они смогут и далее ухудшаться в течение следующих нескольких недель, комментируют аналитика агентства. S&P рассчитывает завершить пересмотр, как только появится больше ясности относительно технической возможности и/или желания правительства России платить по долгу своевременно и в полном объеме.

Держатели российских долгов хотят быть немножко беременными

Резкое снижение кредитного рейтинга России западными аналитическими компаниями следует рассматривать как один из видов санкционной политики Запада, полагает Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Сегодня сложно назвать такие рейтинги объективным критерием качества экономики, потому что они руководствуются, в том числе, политическими мотивами.

Все возможные риски российской экономики уже были щедро учтены в кредитном риск-рейтинге, но даже с учетом последних событий фундаментальных изменений в нашей экономике не произошло, указывает полититог. На рынках, конечно, отмечается паника, но не стоит ей поддаваться, потому что кризис — это всегда время возможностей, и за пиковыми значениями всегда приходит коррекция. Экономика России очень далека от дефолта, и никто внутри России в нем не заинтересован, уверен Никита Донцов. Российский рынок, вероятно, переориентируется на работу с другими внешними партнерами, но не будет изолирован.

Преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук считает, что понижение международных кредитных и инвестиционных рейтингов России вызвано не состоянием российской экономики, которая уверенно восстановилась после пандемии и показала существенный рост ВВП, а пакетами санкций, введенных США и ЕС против Банка России, финансовых и промышленных институтов. Санкции ограничили доступ России к международным валютным резервам, включая валютные депозиты и ценные бумаги, размещенные в ЕС, США, и Японии, которые можно было использовать в кризисных ситуациях.

Дефолт страны возможен в случае ее отказа выплаты внешним кредиторам долгов, признает эксперт. При этом внешний долг России по состоянию на 1 января 2022 года составил 422, 2 млрд долларов. Объем ВВП России в 2021 году составил 1,65 трлн долларов. Таким образом, величина госдолга составляет чуть более 25% ВВП. Это соответствует полной устойчивости финансовой системы нашего государства. Россия в текущем году должна выплатить кредиторам по государственным ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте 2 529, 432 млн долларов и 132,081 млн долларов США по кредитам правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц.

Но поскольку активы Банка России и ФНБ заблокированы санкциями США и ЕС, у них возникла проблема получения выплат по внешнему госдолгу России — в первую очередь, американским держателям ОФЗ. Ближайший платеж на 107 млн долларов запланирован на 16 марта. 3 марта Минфин США выпустил лицензию, разрешающую инвесторам получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России. Держатели российских суверенных еврооблигаций в иностранной валюте смогут продолжать своевременно получать платежи по этим бумагам от России до 25 мая 2022 года.