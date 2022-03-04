Объем наличности в России вырос до максимальных за 20 лет значений

Объем наличных денег в обращении (вне Банка России) на 1 марта 2022 года составил 15,815 трлн рублей. За месяц показатель денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, вырос на 2 трлн рублей, или на 14,7%, следует из данных, представленных на сайте Центробанка.

Статистика Банка России доступна с 2002 года. И такого притока наличности в абсолютном выражении в экономику не было за все время наблюдений. В относительном выражении максимальный прирост был зафиксирован в декабре 2009 года (+15,1%), уточняет РБК.

Весной 2020 года на фоне первой волны пандемии коронавируса, когда наблюдался повышенный спрос населения и бизнеса на наличные средства, денежная база в узком определении выросла в общей сложности на 1,29 трлн рублей (на 719,4 млрд рублей в марте и на 568,7 млрд рублей в апреле). За весь 2020 год, который стал рекордным за десятилетие по приросту наличности, этот показатель увеличился на 2,8 трлн рублей.

«Возврата наличности в банковскую систему я бы не ожидала на обозримом горизонте. Мы видим, что даже те деньги, которые россияне перевели в наличную форму в пандемию, не вернулись в систему за два года», — пояснила агентству главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.

Ранее «Эксперт» писал, что объем наличных денег в обращении в России 25 февраля увеличился на рекордные 1,39 трлн рублей, днем ранее россияне сняли с банковских счетов 111 млрд рублей. По словам начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, регулятор, повысив ключевую ставку до 20%, пытается «остановить набег вкладчиков, вернуть депозиты в банки и стабилизировать курс рубля».

