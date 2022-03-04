Патриарх Кирилл утвердил текст особой молитвы о восстановлении мира

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий направил во все епархии для чтения за Божественной литургией текст молитвы о скорейшем восстановлении мира. Ранее ее одобрил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщается на сайте патриархии.

«Дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди! Иноплеменным же языком, брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, — запрети и замыслы их ниспровергни. Благодатию Твоею власть предержащих ко всякому благу настави, воинов — в заповедях Твоих утверди, лишенныя крова — в домы введи, голодныя — напитай, недугующая и страждущая — укрепи и исцели, в смятении и печали сущим — надежду благую и утешение подаждь, на брани убиенным — прощение грехов и блаженное упокоение сотвори», — говорится в тексте молитвы.

Ранее «Эксперт» писал, что 20 ноября 2021 года в Екатерининском зале Кремля президент РФ Владимир Путин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу высшую государственную награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. Президент также поздравил патриарха с 75-летним юбилеем, пожелал ему здоровья и успехов.

