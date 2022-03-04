Процент крут

Центробанк оперативно принял ряд мер, которые призваны хотя бы отчасти стабилизироваться финансовую ситуацию в условиях, когда последствия блокады со стороны Запада (в том числе финансовой) пока трудно оценить.

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Прежде всего, банки резво повысили проценты по вкладам, чтобы предотвратить «бегство вкладчиков». Причина очевидна: народ стал забирать депозиты. Банкам не хватает наличности, а чтобы продолжать работу, им приходится брать в долг у ЦБ уже по новой ставке — 20%. Тогда как бизнес и население по действующим кредитам выплачивают «ничтожные» по нынешним временам проценты, которые уже точно не покрывают огромный дефицит ликвидности банков.

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Нынешний кризис может превзойти по масштабам все, с чем сталкивались ныне живущие поколения, включая начало 90-х и дефолт 1998 г. Спасение банков за счет накачки ликвидностью тоже будет иметь инфляционные последствия. Однако гонки процентов по вкладам я бы все равно не ожидал — сильно выше нынешних 20-23% (скажем, в два-три раза) они уже, видимо, не будут. Нет таких мировых прецедентов.

Нет сомнений, что уже предпринятые в первые дни меры — не последние. Потребуются новые, по мере того, как будут проявляться уже в полной мере все последствия нашего нового положения.

В том числе пока непонятны объемы будущих экспортно-импортных операций. Прогнозировать нельзя, поскольку то, что еще неделю назад казалось совершенно невозможным (например, блокировка авуаров российского ЦБ), сегодня уже стала реальностью. И если вчера европейцы говорили, что не могут отказаться от российского газа — по крайней мере в краткосрочной перспективе — то сегодня политика (и эмоции, подогреваемые СМИ) настолько далеко забежала вперед экономики, что введения довольно жесткого эмбарго (по типу иранского) на экспорт российского газа и нефти нельзя уже исключать, в том числе и со стороны европейцев. Что поделать, «стрельба в ногу» нынче становится трендом.

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В таких условиях значительного укрупнения российской банковской системы вряд ли удастся избежать. ЦБ, несмотря на то, что в его распоряжении еще остались значительные золотовалютные резервы (объявлено, что в ближайшие три месяца их динамика публиковаться не будет), все равно не сможет спасти всех. Тогда как приток валюты в страну предсказать пока трудно.

Ранее, еще в пору первой волны западных санкций в 2014-2015 годах, приходилось встречать оценки объемов критически необходимого импорта в Россию, без которого экономике будет просто трудно выжить, а некоторым отраслям так и просто невозможно: это примерно 200 млрд долларов, меньше которых у ЦБ оставаться сейчас не должно. Возможно, что после восьмилетних опытов импортозамещения, такие потребности несколько сократились.

Неясно, удастся ли сохранить в новых сверхжестких условиях положительный торговых баланс. Так, по итогам 2021 года профицит текущего счета платежного баланса РФ вырос до рекордных 120,3 млрд долл. (на 36 млрд больше, чем в предшествовавшем году). Профицит внешней торговли РФ в 2021 году превысил показатели 2020 года вдвое (до 185,9 млрд долл., по сравнению с 93,7 млрд). Объем российского экспорта в 2021 году составил 489,8 млрд, долл., что на 47% больше объема экспорта в 2020 (333,4 млрд), а импорт увеличился по сравнению с 2020 годом на 27% - до 303,9 млрд долл. против 239,6 млрд.

Сегодня какие-либо прогнозы по этим показателям делать попросту невозможно, но вполне можно надеяться, что с голоду мы не умрем. Через банки по-прежнему будут проходить значительные платежи, за счет которых можно обеспечить финансирование столь высоких процентов по вкладам. Кстати, основные игроки на этом рынке все же пока предлагают 20 и больше процентов годовых не по долгосрочным вкладам, а по краткосрочным. То есть, примериваются к ситуации. И на текущий момент такая тактика дает относительный успех: число открытых на таких условиях депозитов исчисляется уже сотнями тысяч.

Мы, кстати, не одиноки в мире больших процентов по вкладам. Более того, не самые щедрые. В Аргентине процент по вкладам составляет 37,6%, в Венесуэле 36%, в Зимбабве 26%. Весьма приличные проценты дают в Турции, где лира тоже претерпела существенную девальвацию в последнее время, - 12,5%. Среди наших соседей также выделяются Узбекистан (15,8%), Грузия (11,2%) и экспортирующий нефть и газ Азербайджан (для такой страны средние 8,7% кажутся великоватыми).

Пока трудно сказать, будут ли проценты по вкладам в 20-23% реальной процентной ставкой — то есть, превышающей уровень инфляции. Если да, то люди предпочтут сберегать, а не тратить «здесь и сейчас, пока дают». Почти очевидно, что ни о какой однозначной инфляции в этом году говорить уже не приходится: она будет выражаться двузначными цифрами. И нельзя исключать, что «реальная процентная ставка» (то есть превышение процентной ставки над инфляцией) даже при 20-23% по депозитам будет отрицательной (то есть инфляция будет выше 23%). Это значит, что давление на потребительский рынок все равно сохранится, что будет еще сильнее разгонять инфляцию.

Если посмотреть вокруг, учитывая уже этот параметр, взгляд снова упрется в Аргентину. Там, при средней ставке по депозитам в 37,6%, инфляция составляет чуть более 50% (стало быть, реальная ставка по вкладам отрицательная — около минус 13%) В Венесуэле еще веселее, там инфляция оценивается в 686%, так что если кто и держит деньги в банках под 36%, то это либо последние, на случай, когда уже «полный край», либо покупать на них нечего. Даже в Зимбабве теперь стало чуть получше с вполне приличной относительно прежних времен инфляцию в 60%. В Турции тоже деньги держать на депозите под 12,5% невыгодно — при инфляции в 36%. А вот в Узбекистане под 15,8% при инфляции в 10% - вполне даже выгодно. Что говорит о том, что осторожные реформы нового президента Мирзиеева дают свои плоды. Положительная реальная ставка по депозитам и в Азербайджане (инфляция на 2% ниже процентной ставки по депозитам).

Поднимая ключевую ставку до 20%, ЦБ России, с одной стороны, рекомендовал банкам не зверствовать по отношению к текущим заемщикам, в том числе по части взимания пеней или выселения из ипотечного жилья. С другой стороны, развязал руки по части новых ставок по новым потребительским кредитам. Ипотечным — тоже (за некоторыми исключениями целевого субсидирования ипотеки для отдельных категорий граждан — многодетных или теперь еще и айтишников). Поэтому кредиты могут стать по ряду направлений «заградительными». Тут мы можем даже пойти на мировой рекорд, если говорить о реальных процентных ставках по кредитам (реальная процентная ставка в данном случае — это процентная ставка по кредиту, скорректированная с учетом инфляции, которая измеряется индексом, называемым дефлятором валового внутреннего продукта. Дефлятор ВВП измеряет изменения цен).

В топ-10 стран с самыми высокими реальными процентными ставками по кредитам, согласно данным Всемирного банка, входят при этом далеко не самые безнадежные в экономическом плане страны — хотя полностью благополучными их назвать тоже нельзя. В частности: Гайана (48,5%), Мадагаскар (42,6%), Азербайджан (26,7%), Бразилия (23,13%), Катар (22,6%), Кувейт (21,1%), Сейшелы (18,5%) и Багамы (18,4%). В развитых западных странах такая ставка не превышает 3%.

Но скоро об этом на фоне разгулявшейся по миру инфляции нашим бывшим «западным партнерам» придется забыть. Впрочем, это уже другая история. Тем более что у нас с ними теперь экономическая война. И за нее заплатят все.