Путин: Россия всё равно решит поставленные задачи

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недобрых намерений в отношении соседей, и призвал всех задуматься о нормализации отношений. Это заявление он сделал на церемонии поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский», в которой принял участие посредством видеоконференции..

Отвечая на реплику главы Калининградской области Антона Алиханова, президент заявил: «Антон Андреевич, вы сказали о сопредельных государствах, хочу подчеркнуть еще раз, у нас нет никаких, мы всегда об этом говорили, нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. И им бы тоже посоветовал не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше», — цитирует президента РФ агентство «Интерфакс».

При этом он подчеркнул, что наша страна всё равно решит поставленные перед собой задачи.

«Мы не видим никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. И все наши действия, если они возникают, они возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия, действия в отношении Российской Федерации. Но если кто-то не хочет сотрудничать с Россией, мы всё равно решим задачи, которые перед нами стоят. Мы выиграем, потому что приобретаем новые компетенции», – цитирует РИА Новости слова российского лидера.

Путин отметил также, что проекты, подобные парому «Маршал Рокоссовский», повышают логистическую независимость страны, пообещав и дальше над этим работать.