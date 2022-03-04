Радиоактивный фон в районе Запорожской АЭС в норме, сообщает Минобороны РФ

Персонал Запорожской АЭС, которая находится под контролем Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжает работать в штатном режиме, радиоактивный фон в норме, рассказал в ходе общения с журналистами официальный представитель российского Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он напомнил, что российские войска взяли под контроль город Энергодар, а также прилегающую территорию с находящейся на ней АЭС.

«В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и следит за радиоактивной обстановкой. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», - сказал Конашенков.

Ранее в ведомстве сообщили о провокации на станции со стороны украинской диверсионной группы, которая предприняла попытку провокации, напав на российских военных.

«Прошлой ночью на территории, прилегающей к электростанции, киевский националистический режим попытался осуществить чудовищную провокацию», - рассказал генерал. По его словам, 4 марта, около 02:00, во время патрулирования охраняемой территории, прилегающей к вокзалу, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению украинской диверсионной группы.

