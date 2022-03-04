РКН заблокировал Facebook в России

Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook. Такой шаг является ответной мерой на блокировку аккаунтов российских СМИ, пояснили в ведомстве.

«4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», - указывается в сообщении РКН.

По информации ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации со стороны Facebook российских СМИ и информационных ресурсов.

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру"», — отметили в Роскомнадзоре.

Поясняется, что подобные ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым в том числе для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах.