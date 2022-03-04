S7 приостанавливает все международные рейсы с 5 марта

Российская авиакомпания S7 объявила о временной приостановке всех международных рейсов с завтрашнего дня, 5 марта, передает «Коммерсантъ». Компания пообещала, что поможет туристам вернуться домой рейсами авиакомпаний-партнеров. Пассажиры отмененных международных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билета.

«К сожалению, с 5 марта S7 Airlines вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, с ними работают наши специалисты в офисах S7 Airlines», - говорится в сообщении, которое публикует Telegram-канал компании.

Перевозчик также заверил, что россиянам, которые хотят вернуться домой, помогают вернуться домой рейсами авиакомпаний-партнеров. Пассажиры, купившие билеты, смогут вернуть полную стоимость билета после получения SMS-сообщения об отмене рейса.

На сайте авиакомпании отмечается, что пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета или обменять билеты на доступные рейсы на другие даты.

