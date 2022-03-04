Санкции не лишат россиян возможности отдохнуть на зарубежных морских курортах

Свою роль в этом играет и фактор грядущих длинных выходных, к которым многие привязывали отпуска. К тому же, боясь введения в ближайшее время по тем или иным причинам полного запрета на выезд, некоторые россияне готовы заплатить за загранпоездку баснословные деньги, игнорируя тот факт, что сейчас, мягко говоря, не лучшее для туристических вояжей время.

Цены на один билет эконом-класса в Стамбул в один конец с вылетом прямым рейсом в воскресенье (по данным Яндекс.Путешествий на вечер пятницы) начинались от 47 тысяч рублей, а в Дубай — от 81 тысячи рублей. И даже таких «дешевых» билетов практически не осталось. У большинства перевозчиков цены перевалили за 100 тысяч. А стоимость пакетных туров по доступным популярным направлениям у туроператоров выросла, по приблизительной оценке, на 75-80%.

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Между тем, пока еще не закончена компания по возвращению домой россиян, оказавшихся отрезанными от родной земли из-за закрытия неба Евросоюза, Канады и США, в некоторых европейских странах, а также на Кубе, в Доминикане и Мексике. К этому профильными российскими органами исполнительной власти прикладываются все усилия. «Регулярные и чартерные вывозные рейсы совершаются в ежедневном режиме», — подтвердили «Эксперту» в Росавиации.

Впрочем, тех, кто собрался любой ценой отдохнуть за границей, вся эта ситуация едва ли остановит. Поэтому им стоит прислушаться к рекомендациям Ростуризма. По словам главы агентства Зарины Догузовой, по итогам ряда телефонных переговоров с представителями властей Турции, Египта и Туниса, в этих государствах точно не планируют вводить никаких ограничений и рады нашим туристам.

Таким образом, можно констатировать, что сложившееся у некоторых под напором с Запада впечатление, будто Россия может оказаться отрезанной от мира, является ложным. Его хотят создать отдельные «западные партнеры» с целью нагнетания напряжённости. Те страны, которые ввели санкции, впрочем, посещать с целью отдыха, действительно, не стоит. Ведь там есть риск получить в качестве бонуса к отпуску не самые приятные приключения. Есть много других более гостеприимных мест.

Это подтверждают и непосредственно туроператоры. «На данный момент среди открытых направлений — Турция, Египет, Вьетнам, Мальдивы, ОАЭ. Первые две страны имеют наибольшую востребованность во второй половине весны-летом», — уточнила «Эксперту» официальный представитель компании Anex Tour Алена Хитрова.

По мере ухода коронавируса можно прогнозировать повышение доступности отдыха в Юго-Восточной Азии. В принципе, многие страны региона открыты и сейчас, но там действуют доставляющие серьезные неудобства жесткие антиковидные меры. С приходом теплых дней все привлекательней будет в плане туризма выглядеть наше ближнее зарубежье — Закавказье и Средняя Азия. Не вводила против России никаких санкций братская Сербия. Также обсуждения хотя бы частичного выхода из санкционного режима начались в некоторых странах ЕС.



Например, на Кипре министр транспорта Яннис Карусос в интервью местным СМИ заявил о намерении властей изучить возможность пересмотра решения об остановке авиасообщения с Россией. А Италия возобновила выдачу виз.

Кроме того, возможно, в текущем году будут раскручиваться совсем новые и экзотические направления взамен тех, которые стали недоступны по политическим причинам. В данном контексте речь вполне может идти об африканских странах. Главное – преодолеть период политической турбулентности.

Туроператоры просят поддержки

В ближайшее время ажиотаж вокруг поездок за рубеж, очевидно, спадет, но проблемы, принесенные российской туриндустрии санкциями, останутся. В связи с этим Ассоциация туроперторов России (АТОР) направила сегодня в Ростуризм ряд предложений по поддержке туристической отрасли.

АТОР просит компенсировать туристическим компаниям затраты на вывоз туристов из закрытых зарубежных стран и форс-мажорную оплату ими билетов и отелей, подвинуть сроки выплат компенсаций. Также в ассоциации предлагают решить проблему санкционного давления на гражданскую авиацию РФ, помимо прочего, с помощью согласования внутренних и международных рейсов из дружественных государств, а также предоставления права каботажа — возможности отечественным авиакомпаниям осуществлять внутренние и международные перелеты под флагами других стран при условии сохранения штата. По мнению Ассоциации, нужно обеспечить господдержку банкам, предоставляющим депозиты и гарантии для российских туроператоров — членов IATA.

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Предложено на государственном уровне поддержать внутренний и въездной туризм, уже в текущем месяце продолжить программу туристического кешбэка, в долгосрочной перспективе субсидировать чартерные программы по РФ для иностранных туристов, выделить для зарубежных гостей страны блоки мест на различных видах транспорта.

Дополнительно предлагается отмена уплаты НДФЛ в течение 3 лет, снижение ставки страховых взносов во внебюджетные фонды до 7,6% от размера оплаты труда, снижение ставки налога на прибыль до 3%, освобождение от уплаты НДС. Такие меры должны распространиться не только на субъекты МСП.

В АТОР также предлагают кабмину рассмотреть вопрос о льготном кредитовании туроператоров российскими банками со ставкой не более 7%, так как эти заемные средства, можно будет направлять на выплату средств туристам за отмененные по причине санкций туры. Другая мера —возобновление практики, применявшейся в период пандемии COVID-19 в части предоставления субсидий или кредитов в размере МРОТ.

Внесено предложение временно изменить порядок компенсационных выплат в особо пострадавших отраслях при увольнении работников из тех подразделений, которые ликвидированы или упразднены в виду отсутствия потребности в этом виде деятельности, предусмотрев выплату компенсаций работникам при их постановке на учёт в центре занятости.

Для стабилизации рынка и купирования рисков безработицы в туристической сфере предлагается ввести на два года мораторий на банкротство туроператоров и прочие меры поддержки, аналогичные применявшихся для IT-компаний в период пандемии.

Вообще, с точки зрения туризма антироссийские санкции, действительно, выглядят, как некая эпидемия. В Anex Tour, говоря о возможных мерах господдержки, кстати, тоже отметили, что они должны во многом совпадать «с пандемийными заявками». Сейчас отрасль, безусловно, переживает не самый лучший момент. Однако даже тяжелые эпидемии рано или поздно заканчиваются.

