Список воздержавшихся в ООН обескуражил Белый дом

Со стороны может показаться, что голосование в ООН 2 марта по американо-украинской резолюции, направленной на осуждение России за действия на Украине, прошло для США успешно: за нее проголосовала 141 страна, против лишь пять. Это Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Однако утверждения Вашингтона сразу после голосования о единодушном единстве международного сообщества в осуждении Москвы являются явным преувеличением и очередным залпом в пропагандистской войне с Россией.

В этом позволяет убедиться более глубокий анализ, а не поверхностное сравнение количества стран, проголосовавших против резолюции и за нее. Немаловажную роль в любом голосовании и особенно в этом играет и наличие, и количество воздержавшихся.

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Важность численности воздержавшихся, а их оказалось 35, объясняется теми громадными усилиями, которые прилагает Вашингтон при создании всемирной антироссийской коалиции. Речь здесь идет о том, что для того, чтобы пойти против Америки, а воздержаться при таком голосовании мало чем отличается от голосования «против», требует большой смелости. Намного легче проголосовать вместе со всеми «за» и при этом не вызвать гнев Соединенных Штатов, которые злопамятны и теперь никогда этого воздержавшимся не простят.

Каков же список воздержавшихся? Три страны в нем — центрально-азиатские: Казахстан, Таджикистан и Туркмения, очевидно, оставшиеся после распада ССР в орбите Москвы. То же самое можно сказать и об Армении. У Кубы 60 лет, с самого момента прихода к власти Фиделя Кастро, были особые отношения сначала с Советским Союзом, а с 1991 года и Россией.

Мотивы Никарагуа, Боливии и Сальвадора – по-видимому, финансовая и политическая поддержка. Кстати, Туркменистан, Узбекистан и Венесуэла, которые по перечисленным выше причинам тоже должны были воздержаться, вообще решили не участвовать в голосовании, что тоже позволяет включить их в список тех, кто отказался входить в антироссийскую коалицию и фактически поддержал Москву.

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Со всеми этими странами все понятно, а вот наличие в списке воздержавшихся остальных вызывает удивление, по крайней мере, на Западе и может считаться для США и их союзников тревожным звонком, свидетельствующим о том, что несмотря на все желание Вашингтона доказать обратное, его возможности не безграничны.

Среди воздержавшихся — несколько стран с Ближнего Востока, но если присутствие в списке Алжира и Ирана не так удивляет, то этого не скажешь об Ираке, который получил и продолжает получать большую экономическую и военную помощь от США. Но несмотря на это не поддержал резолюцию, осуждающую Россию.

Еще один сюрприз – большое количество среди воздержавшихся африканских государств. Воздержались при голосовании Бурунди, ЦАР, Конго, Экваториальная Гвинея, Мали, Мозамбик, Мадагаскар, Намибия, Сенегал, оба Судана, Зимбабве и… главная экономика Черного континента – Южная Африка. Благодарность за безоговорочную поддержку со стороны СССР времен борьбы коренного большинства населения этой страны с апартеидом, или современные мотивы? А еще несколько африканских стран не участвовали в голосовании.

Еще тревожнее для США то, что американскую резолюцию не поддержали ни много ни мало Китай с Индией, а также Бангладеш, Шри Ланка и, внимание, Пакистан, близкий союзник американцев.

В Белом доме, конечно, больше всего расстроены тем, что Москву фактически поддержали КНР и Индия, в которых проживает треть населения планеты. Это видно хотя бы по тому, что Байден лично отругал Пекин и Нью-Дели за это «неправильное, по его мнению, решение.

Понимая важность Китая и его способность сильно ослабить воздействие самых «адских» санкций на Россию, на Западе тешили себя надеждой, что Китай все же не рискнет пойти против его консолидированной позиции. Воспользовавшись удобной, казалось бы, возможностью ослабить узы близкого и обязывающего союза с Москвой и показав ей, что его поддержка не безгранична. Однако этого не произошло. КНР не проголосовала против резолюции, но и то, что она воздержалась, ясно говорит о как никогда близких отношениях с Россией.

Наверняка расстроены в Вашингтоне и голосованием также воздержавшегося Вьетнама, который американцы усиленно обхаживали много лет и явно надеялись на его поддержку.

В Белом доме хвалятся исключительным единством международного сообщества в осуждении действий России на Украине и приводят в качестве доказательства голосование «за» Швейцарии, которая для этого временно отказалась от своего многовекового нейтралитета. Однако в реальности результаты голосования показывают, и между прочим, не первый уже раз, что Вашингтон явно преувеличивает в пропагандистских целях это единство, особенно если учесть, что проголосовала против и воздержалась как минимум половина человечества.

Если бы Вашингтон ограничился объединением против России своих союзников или, так называемого коллективного Запада, то его действия, наверное, можно было считать успешными. Однако желание создать всемирную антироссийскую коалицию оказалось невыполнимым.