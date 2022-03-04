Столтенберг: НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет закрывать небо над Украиной, как этого просят киевские власти.

По слова Столтенберга, в альянсе не хотят видеть свои самолеты и войска на Украине, передаёт РИА Новости.

«НАТО не собирается закрывать небо над Украиной, в стране не будет военных альянса», – подчеркнул генсек североатлантического блока.

Ранее сообщалось, что глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман оценила вероятность военного противостояния между НАТО и Россией в связи с событиями на Украине. По её мнению, этого произойти не должно.

«Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», – заявила Штрак-Циммерман.

Напомним, утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.