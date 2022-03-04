TCS Group задумалась о выходе на рынок Латинской Америки

Холдинг TCS Group думает о выходе на рынок Латинской Америки. Компания может начать с предоставления услуг эквайринга, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора TCS Павла Федорова.

«Мы изучаем возможность предоставления эквайринговых услуг и проведения платежей. Это может быть отправной точкой для выхода на рынок в будущем. Смотрим на это. Пока не о чем говорить, кроме того, что для нас есть возможности по запуску эксперимента с некоторым количеством потенциальных покупателей, маленькими и средними торговыми точками в плане использования нашей технологической платформы и решений», — заявил Федоров.

Отмечается, что одной из стран в рамках будущего проекта может стать Мексика.

Представитель TCS уточнил, что этим вопросом занимается подразделение группы TCS Global.

Говоря о выходе на рынок Филиппин, где TCS планирует получить банковскую лицензию, Федоров подчеркнул, что группа продолжает диалог с центральным банком этой страны. «Идет обычный процесс, рутина. Этот процесс занимает некоторое время», — пояснил директор холдинга.

TCS Group Holding — кипрский холдинг, родительский для финансовых компаний под брендом Тинькофф. Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова. Чистая прибыль TCS Group Holding за 2021 финансовый год по МСФО, как указывается в опубликованном 4 марта пресс-релизе Тинькофф Банка, выросла на 43,3% до рекордных 63,4 млрд руб. против 44,2 млрд руб. годом ранее. Общая выручка выросла на 40% до 273,9 млрд руб. (в 2020 году показатель составлял 195,8 млрд руб.) Общее число клиентов холдинга достигло 20,8 млн против 13,3 млн в 2020-м. В 4 квартале 2021 года TCS Group получила чистую прибыль в размере 16,6 млрд руб. (показатель за 4 квартал 2020 года — 12,3 млрд руб.). Общая выручка в 4 квартале выросла на 51% по сравнению с прошлым годом и составила 80,4 млрд рублей (4 квартал 2020 года — 53,1 млрд рублей). В 4 квартале 2021 года чистая маржа выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,4 млрд руб. (4 квартал 2020 г. — 27,1 млрд руб.).

«У нас большой запас ликвидности и в рублях, и в иностранной валюте, а также высокий уровень капитала. Мы держим руку на пульсе: показатели операционной деятельности отслеживаются ежеминутно; все наши основные системы настроены так, чтобы обеспечить безопасность, защиту и движение средств и активов наших клиентов», — приводятся в пресс-релизе слова Co-CEO группы Оливера Хьюза и Павла Федорова.