ЦБ облегчил покупку валюты на бирже для «физиков»

Банк России пересмотрел свое решение, принятое накануне, и снизил комиссию при покупке валюты на бирже физическими лицами с 30 до 12 процентов. Она касается операций, осуществляемых через брокерские счета. При этом комиссия в 12 процентов вводится за биржевые валютные операции и для юридических лиц.

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Как говорится в сообщении регулятора, размещенном на его сайте, решение он принял принял, «дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности».

Банки по-прежнему самостоятельно устанавливают комиссию, которая входит в объявленную цену покупки и продажи валюты.

Доллар сегодня на торгах в момените на 10:25 московского времени торговался по 102,49 рубля, потеряв более 12 рублей от начала торгов, когда курс был на уровне 115 рублей за доллар. Накануне в районе обеда четверга за доллар на бирже давали около 117 рублей.

После введения против нашей страны так называемых «адских» санкций российские власти приняли достаточно жесткие решения для стабилизации валютного рынка. Президентским указом для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности введена обязательная продажа иностранной валюты. Они обязаны не позднее трех рабочих дней продать не менее 80% суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами, начиная с 1 января 2022 года.

Кроме того, с 1 марта 2022 года введен запрет на осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа. Также резиденты не смогут зачислять на свои банковские счета за пределами РФ иностранную валюту и осуществлять денежные переводы без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.



