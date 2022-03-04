Выручка «Уралкалия» увеличилась за 2021 год на 56,4%

Чистая прибыль «Уралкалия» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году составила 129,6 млрд рублей против убытка в 2,27 млрд рублей годом ранее.

Как пишет ТАСС, выручка «Уралкалия» достигла 305,3 млрд рублей по сравнению с 195,22 млрд рублей в 2020 году, увеличившись на 56,4%.

Прибыль компании до налогообложения составила 156,8 млрд рублей, что в 97 раз больше, чем годом ранее. Валовая прибыль увеличилась на 86%, достигнув 249,8 млрд рублей.

Объем производства составил 12,3 млн тонн хлористого калия; объем продаж — 12,0 млн тонн хлористого калия, отмечается на сайте компании.

«Группа «Уралкалий», осуществляя свою операционную деятельность в обычном режиме, внимательно следит за развитием текущей геополитической ситуации и будет делать все от нее зависящее для сохранения эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами», — указывается в сообщении.

ПАО «Уралкалий» — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений. С декабря 2020 года 81,47 % акций принадлежит холдингу «Уралхим».

Ранее «Эксперт» писал, что компания «Химактивинвест», подконтрольная структурам Дмитрия Мазепина (владелец холдинга «Уралхим»), стала победителем в ходе вторых торгов на покупку чуть более трети (32,02%) обыкновенных акций ПАО «Тольяттиазот» (ТоАз). Как отмечается в протоколе торгов, при стартовой цене 25,665 млрд рублей победитель предложил за пакет 25,85 млрд. Этот пакет стал вторым лотом в ходе продажи имущества бывшего главы совета директоров «Тольяттиазота» Сергея Махлая. Как писал «Эксперт», 8 февраля победил также «Химактивинвест», предложивший за пакет 31,55 млрд рублей при стартовой цене 31,168 млрд. В итоге «Уралхим» консолидировал контроль над 70,76% обыкновенных акций ТоАза.