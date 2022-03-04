В Госдуме принят законопроект о фейках о российских военных

Государственная Дума на заседании в пятницу, 4 марта, единогласно приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации в отношении российских Вооруженных Сил.

Согласно поправкам, Уголовный кодекс России дополнится новой статьей - 207.3, которая будет предусматривать наказание «за заведомо ложное распространение информации о деятельности наших Вооруженных Сил во время выполнения обязанностей по защите граждан и государства».

За его нарушение ожидается штраф в размере до 1,5 млн рублей. В особо тяжелых случаях можно получить срок до трех лет. Если используется служебное положение или имеются «корыстные мотивы», то штраф составит до 5 миллионов, а срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет. Если распространение подделок повлекло за собой серьезные последствия, то срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

24 февраля Роскомнадзор призвал российские СМИ при освещении конфликта полагаться на официальные заявления России. Ведомство направило запрос десяти российским СМИ с просьбой удалить фейки о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины и начало административное расследование, предупредив об ответственности в виде штрафов до 5 миллионов рублей

