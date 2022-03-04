В Кремле призвали деятелей культуры объединиться вокруг Путина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналиста заявил, что среди российских деятелей культуры много тех, кто поддерживает специальную операцию России на Украине. При этом он признал, что есть и те, кто недопонимает суть происходящего.

По словам представителя Кремля, сейчас всем деятелям культуры необходимо объединиться вокруг главы государства Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

«Да, действительно, там жаркие идут дебаты среди представителей культуры. Очень много тех, кто поддерживают президента, искренне поддерживают президента. Но есть те, кто до конца недопонимают суть происходящего», – сказал Песков.

Но, как подчеркнул пресс-секретаря президента России, это не значит, что их надо антагонизировать, им надо просто терпеливо объяснять.

«И сейчас, наверное, не время разделяться. Сейчас время нам всем объединяться и всем быть вместе. И объединяться, конечно же, вокруг нашего президента», – резюмировал Песков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Как заявил президент РФ Владимир Путин, её цель — защитить жителей Донбасса, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

