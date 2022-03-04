В Москве пройдет крупнейший бизнес-маркет и форум для предпринимателей VerSous для 10 000 участников

VerSous – это масштабное и уникальное событие для бизнеса, которое появилось в результате слияния двух успешных проектов – выставки вендинговых технологий Vendexpo и выставки франшиз BUYBRAND, входящей в ТОП-3 мировых событий в сфере франчайзинга. Организатор VerSous – Exhibition Management Technology Group (EMTG). За 18 лет мероприятия компании EMTG посетило более 216 тысяч человек.

Деловая программа форума VerSous будет включать 5 ключевых треков:

Франчайзинг. Как выбрать и проверить франшизу? Как привлечь инвестора в свой стартап? На какие бизнес-тренды стоит обратить внимание в 2022 году?

E-com Tech. Цифровой бум мира на рынке электронной коммерции: массовая цифровизация, технологии и решения, определяющие модель потребления, рабочие бизнес-модели e-commerce.

Human & Future Tech. Как будет меняться мир в ближайшие 15-20 лет и какие технологии станут определяющими в разрезе отраслей экономики? Все о профессиях будущего, химии нетворкинга и искусстве управления бизнесом.

Marketing Tech. Маркетинг в постковидном мире: как не упустить самое важное о клиенте и разработать эффективную маркетинг-стратегию.

Vend Tech. Вендинг и системы самообслуживания в России и мире: обзор новинок и кейсов из практики.

Известные спикеры примут участие в дискуссиях и мастер-классах, а опытные предприниматели, инвесторы и консультанты поделятся работающими подходами к ведению бизнеса и выбору новых направлений.

На бизнес-маркете участники форума смогут познакомиться с более чем 250 франшизами, вендинговыми технологиями, IT продуктами для бизнеса — One Price Coffee, Cofix, Копирка, TopGun, Invitro, Lavazza, X-Fit и многими другими.

Важной частью события станет нетворкинг с 10 000 топ-менеджерами, инвесторами, начинающими и действующими предпринимателями. Участники смогут найти новые полезные знакомства, поделиться опытом и начать бизнес с серьезной поддержкой.

Регистрация на событие открыта на официальном сайте: versous.ru