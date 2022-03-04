В Нижнем Новгороде стартовали работы по продлению Автозаводской линии метро

В Нижнем Новгороде начались работы по строительству трехкилометрового участка Автозаводской линии метро, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора ГК «Моспроект-3» Анну Меркулову.

«Начались работы по продлению Автозаводской линии метро от станции "Горьковская" до станции "Сенная" в Нижнем Новгороде. Проектом предусмотрено строительство трехкилометрового участка с двумя станциями мелкого заложения», — рассказала Меркулова.

По ее словам, в настоящий момент идет обустройство строительной площадки будущей монтажно-щитовой камеры, откуда шестиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс совершит проходку двух перегонных тоннелей.

«Строительство предстоит вести в сложных гидрогеологических условиях — в районе проведения работ присутствуют техногенные и просадочные грунты. Чтобы нивелировать влияние этих факторов, инженеры включили в проект ряд специальных технических решений», — ометила глава «Моспроекта-3».

Меркулова пояснила, что новый участок Автозаводской линии улучшит транспортную доступность нагорной части Нижнего Новгорода, где на сегодняшний день функционирует всего одна станция подземки.

В апреле прошлого года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил обеспечить города-миллионники общественным транспортом, помочь регионам со строительством метро. Позже глава государства еще раз напомнил об этом в конце июня на Прямой линии, в разговоре с жительницей Челябинска.

В Нижнем Новгороде метрополитен работает с 1985 года. На двух линиях метро — Автозаводской и Сормовско-Мещерской — расположены 16 станций. Как писал «Эксперт» в июле 2021-го, в год нижегородская подземка перевозит 32,5 млн человек. В планах строительство четырех новых станций: две из них будут на Автозаводской линии — «Оперный театр» и «Сенная», еще две на Сормовско-Мещерской — «Варя» и «Сормовская». Отмечалось, что развитие метрополитена в Нижнем Новгороде позволит существенно увеличить пассажиропоток, по плану властей — в 2,6 раза, до 86 млн человек в год.

По словам историка, аспиранта РАНХиГС Сыдыпа Бальдруева Нижний Новгород — «особый случай среди региональных проектов метрополитена». «Концепция развития транспортной системы города базируется на метро, которое должно стать основным транспортом в городе, а все остальные виды транспорта будут обслуживать его, подтягивая пассажиров к станциям», — отмечал Бальдруев.