Veon не подпадет под рестрикции Евросоюза, несмотря на санкции против Фридмана и Авена

Холдинг Veon (материнская компания ПАО «Вымпелком», бренд «Билайн») не подпадает под санкции Евросоюза, несмотря на внесение в санкционный список российских предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена.

«Veon Ltd. после недавних событий пришел к выводу, что Veon не подпадает под санкции Европейского союза (ЕС) в результате санкций, введенных ЕС в отношении г-на Михаила Фридмана и г-на Питера Авена 28 февраля 2022 года ЕС», — указывается в сообщении компании.

Veon — крупный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги 217 миллионам клиентов. Компания работает в девяти странах, ее штаб-квартира находится в Амстердаме. Основным акционером Veon выступает компания LetterOne, основанная владельцами российского консорциума «Альфа-групп». В группу, в частности, входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации» и украинский «Киевстар». В декабре 2021 года сообщалось, что Veon заключила со Сбербанком и Альфа-Банком соглашения о кредитах по 45 млрд рублей сроком на пять лет.

Ранее «Эксперт» писал, что попавшие под санкции Евросоюза Михаил Фридман и Петр Авен выйдут из совета директоров «Альфа-банка». Совет директоров возглавит президент банка Олег Сысуев. В пресс-службе банка также сообщили, что Фридман и Авен намерены оспорить персональные санкции, введенные ЕС, «чтобы отменить неоправданный и ненужный ущерб благополучию многочисленных сотрудников, клиентов, партнеров и заинтересованных сторон».