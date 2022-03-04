Выйти из сумрака: закон о майнинге поддержит экономику и защитит энергосистему

Легализованный майнинг криптовалют может не просто стать существенной статьей пополнения бюджета Российской Федерации, но и обеспечить защиту золотовалютных резервов страны от политической конъюнктуры, считают эксперты. В настоящее время складывается ситуация, когда так называемые «серые» майнеры наносят экономике существенный урон, не просто обходя налоги и тарифы, но фактически воруя дешевую электроэнергию у малозащищенных слоев населения. Перспективы отдельного закона, регулирующего крипто-отрасль, вопросы борьбы с «нелегалами» этого рынка, чья деятельность может привести к перегрузке сетей, и их вывода «из тени» обсуждали участники круглого стола «Законодательное регулирование майнинга: подходы, форматы и риски», который прошел в рамках Красноярского экономического форума.

В настоящее время в мире существует 3 модели взаимодействия государства и майнеров: запрет, как, например, в Китае, разрешение с регулированием со стороны властей и разрешение без регулирования. Финансовый директор пула для майнинга криптовалют EMCD Станислав Акулинкин в ходе круглого стола выступил за скорейшее принятие закона о майнинге, то есть поддержал идею развития России по второму пути. Эксперт прогнозирует, что количество участников данного рынка будет стремительно расти. По его словам, сегодня Россия занимает третье место в мире по объемам «производства» криптовалют - 11,2% и может претендовать на еще большую долю рынка. При этом потенциал налоговых отчислений, в случае полноценной легализации криптовалют он оценивает в 50-100 млрд руб в год. «Майнинг также дает для страны финансовую независимость… Если бы часть золотовалютного резерва страны хранилась в криптовалютах, их было бы невозможно заморозить», - добавил Станислав Акулинкин. И одним из ключевых преимуществ страны на этом рынке является профицит электроэнергии, который в 2021 году составлял 24,1 ТВт/ч.

В свою очередь, глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков уточнил, что, несмотря на такой профицит, майнеры-нелегалы несут существенную угрозу сетям, по которым электроэнергия поставляется к потребителям. Страдают и крупные компании, фактически вынужденные субсидировать подпольных добытчиков криптовалюты, использующих льготные тарифы для малозащищенных слоев населения.

«Мы очень много говорим о регулировании и всецело поддерживаем то, что майнинг нужно регулировать. Почему? С позиции энергетической компании все довольно прозаично. 10 лет назад его (майнинга - прим. ред.) не было. 10 лет назад энергосистема развивалась в каком-то определенном ключе, были прогнозы по энергопотреблению в узлах, в объединенных энергосистемах… За последние 3 года случился колоссальный скачок энергопотребления. Мы, как одна из крупнейших энергокомпаний, вынуждены бороться с так называемым «серым» майнингом», - сказал Хардиков.

Дело в том, что «серые» майнеры зачастую работают на тарифе для населения, который существенно ниже тарифов для бизнеса. «Он для поддержки населения. Это некая социальная программа», - пояснил эксперт. А фактически оплачивают эту программу, отметил Хардиков, крупные предприятия. «Приведу простой пример. Один из крупных потребителей - это РЖД. Они тоже платят за население. А потом пассажиры говорят: почему у нас такие тарифы на РЖД высокие?.. По Иркутской области перекрестное субсидирование (программы льготных тарифов – прим. ред.) уже превышает 6 миллиардов в год», - рассказал он.

В En+ Group решение проблемы видят в введении дифференцированного тарифа. «Кто-то называет это социальной нормой, мы считаем это дифференцированным тарифом… Ты потребляешь сверх определенной нормы – должен платить… По нашей статистике, в Иркутской области социально незащищенные слои населения потребляют примерно 300-500 киловатт-часов в месяц», - пояснил глава энергетической компании.

С каждым годом из-за «серых» майнеров растет угроза аварий, связанных с перегрузкой сетей. Например, из-за их активности в прошлом году в Иркутской области нагрузка в отдельных городах и районах выросла более чем в два раза.

Может показаться, что генерирующей компании, выгоден рост потребления. Это так, но только на тех уровнях напряжения, где есть профицит, и по тому тарифу, который покрывает обоснованные рыночные затраты.

Комментируя проблемы энергетиков, связанные с майнингом, Станислав Акулинкин ответил, что многие из них могут быть решены благодаря скорейшему принятию соответствующего закона. «Почему у нас так много «серого» майнинга и, соответственно, нагрузка идет на сети, которые имеют низкое напряжение и субсидируются для незащищенных слоев населения? Потому что нет закона о майнинге, поэтому эти тарифы и потребляются «серыми» майнерами», - сказал он, добавив, что как только заработает соответствующий закон, у бизнеса появится возможность инвестировать в развитие сетей, «чтобы профицит электроэнергии, о котором мы говорим в целом по стране, превращался в профицит электроэнергии на низких уровнях напряжения».

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов рассказал, что в этом регионе и Иркутской области сосредоточено около 90% всех российских майнеров.

По его словам, краевой парламент готовит федеральную инициативу, в которой предложит свою версию закона о майнинге. В том числе, новелла затрагивает вопрос налогообложения. «Мы предлагаем налогооблагать мощность. То есть у вас есть «машинка», которая тарахтит и делает вам эти самые биткойны, для этого она потребляет электроэнергию – киловатт-час. По нашим оценкам, в Красноярском крае стоит «машинок» примерно на 300 миллиардов рублей. Это еще один бюджет края», - сказал парламентарий, согласившись с мнением, что закон может стать стимулом для развития независтмой экономики страны. «Мы сейчас придумываем новую экономику России», - заявил Денис Терехов.

С ним согласился и коллега из Государственной Думы РФ Антон Ткачев, член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. «В связи с экономической ситуацией в Российской Федерации, которую мы сейчас видим, при введении санкций, при волатильности ситуации, валютного рынка история с криптовалютой становится еще более позитивной», - заключил он.