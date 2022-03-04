Володин заявил, что Зеленский сбежал в Польшу

Спикер нижней палаты российского парламента утверждает, что президент Украины покинул страну, сбежав на территорию Польши.

По его словам, об этом рассказали депутаты Верховной рады, передаёт РИА Новости.

«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове, где он находился все последние дни. Теперь он – в Польше», – отметил Володин.

26 февраля спикер Государственной думы, ссылаясь на депутатов Верховной рады, заявил, что Зеленский спешно покинул Киев и отправился во Львов, где для него был подготовлен хорошо оборудованный бункер.

Ранее сообщалось, что официальный представитель министерства России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Зеленский утратил контроль над группами диверсантов, в состав которых входят иностранные наёмниками.

«Это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – подчеркнул Конашенков.

