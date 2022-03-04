Почти 3 млрд рублей выдаст ФРП на импортозамещение и глубокую переработку

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 14 займов для реализации проектов в Амурской, Иркутской, Костромской, Ленинградской, Московской, Самарской, Смоленской, Тульской и Челябинской областях, а также в Удмуртии, Краснодарском крае и Москве.

Эти проекты включают производство архитектурного стекла, деревопереработку, упаковку, химию, мебель Mr.Doors, колеса и другую продукцию

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Сумма займов от ФРП превысит 2,9 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов — 5,1 млрд рублей.



С привлечением займа ФРП на 1,6 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты» челябинское предприятие «Модерн гласс» запустит производство стекол длиной более 7 метров, которые используются для отделки фасадов зданий и для придания разнообразия интерьерам общественных зон. По данным компании, стекла такого размера не выпускается в России, СНГ и ближнем зарубежье. Объем производства составит не менее 3,8 тысячи тонн в год, что даст возможность заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов и стеклоизделий строительного назначения.

Пяти предприятиям одобрены займы по флагманской программе «Проекты развития». Так, компания «Орион» из Удмуртии с привлечением займа ФРП на 250,2 млн рублей закупит современное оборудование для производства ламинированной фанеры. Предприятие располагает собственной сырьевой базой, восполнение которой обеспечивается за счет самостоятельного выращивания саженцев деревьев. Объем производства составит 18 тысяч кубометров в год. Реализация проекта будет способствовать решению задач, поставленных президентом России, по развитию глубокой переработки древесины внутри страны.



Заем ФРП на 200 млн рублей даст возможность смоленской компании «Лава» расширить производство упаковочной стретч-пленки до 38 тысяч тонн в год. Такие пленки широко используются при упаковке на паллете и как элемент фиксации груза при длительной транспортировке.

Московский «Процвет» получит заем ФРП на 120,9 млн рублей и организует импортозамещающее производство добавок для окрашивания полимерной продукции. Они используются в производстве упаковочной пленки, пакетов, различной тары, канистр, труб, химических нитей, кабелей и других изделий и позволяют достичь ровного цвета продукции без разводов. Проект подразумевает вторичное использование полимерного сырья, что отвечает задачам нацпроекта «Экология» и помогает достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

«Производственная компания «Центр упаковки» из Челябинска организует производство из вторично переработанного сырья экологической упаковки для яиц. Предприятие намерено занять 9% российского рынка. Это отвечает задачам национального проекта «Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. Сумма займа составит 208,6 млн рублей.