Акции и сырье: цена Судного дня

И уходящая неделя и ее последний торговый день были непростыми для фондовых рынков всего мира, но для европейских – особенно. Причины очевидны – географическая близость и экономические связи с Россией и Украиной. Именно их новости и двигали мировые рынки.

На сообщениях о призывах созвать заседание Совбеза ООН из-за пожара на Запорожской АЭС азиатские индексы в пятницу снижались не более чем на 3% (как японский JASDAQ 20). Но в основном (как в Китае и Индии) падение не дотягивало до 2%, а зачастую и до 1%. Кое-где (как в Индонезии и во Вьетнаме) даже имел место рост.

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В США на закрытие пятницы Dow Jones Industrial Average упал на 0,53%, S&P 500 – на 0,79%, а Nasdaq Composite – на 1,66%.

Это трудно сравнивать с тем же днем в Европе. Германский DAX переписал 52-недельный минимум, закрывшись падением на 4,41%. Французский CAC 40 за пятницу потерял 4,97%, а, например, FTSE MIB (Италия) упал на 6,24%. Общеевропейский Stoxx 600 закрылся с понижением на 3,6%. Этот день завершил для него худшую неделю с памятного коронавирусной паникой марта 2020 года – минус 7%.

С начала этого года потери Stoxx 600 составляют уже 13,53%. Снижение DAX за то же время составило 17,57%, а CAC 40 снизился на 15,26% – это даже хуже, чем у Nasdaq. Тот давно переживает непростые времена, но сейчас теряет с начала года «только» 14,9%. И все же индексы США закрыли неделю в небольшой минус, хотя Dow и сделал это уже в четвертый раз подряд.

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Это объяснялось рекордами другого рода. По данным EPFR Global, с 24 февраля по 2 марта отток средств из фондов, инвестирующих в европейские акции, составил $6,7 млрд – максимум за всю историю наблюдений. Инвесторы бегут из бумаг Европы и зачастую – прямиком в США. Порой деньги идут в сырьевые фонды и в акции, которые предположительно выиграют от растущей инфляции, но в основном – в казначейские облигации. Неудивительно, что в пятницу индекс доллара вырос до максимума с весны 2020 года.

Сырье Судного дня

Эта неделя без сомнения войдет в историю сырьевых рынков. До сих пор крупнейшим энергетическим кризисом считался тот, что случился на фоне арабо-израильской Войны Судного дня. Но текущий по некоторым параметрам уже превзошел его, хотя настоящее развитие кризиса еще, возможно, только начинается.

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Индекс Bloomberg Commodity Spot, отслеживающий 23 вида фьючерсных контрактов на сырье, вырос за неделю на 13%. Это максимальные темпы, по меньшей мере, с 1960 года, до которого агентство смогло пересчитать данные задним числом.

До этой пятницы все недели, которые могли бы претендовать на призовые места по темпам роста сырья, приходились на 1970-е годы. И за более чем 60-летний период не было ни одной, когда бы прирост индекса превысил 10%.

Но сбои в поставках, связанные с санкциями и ситуацией на Украине, вызвали взлет цен и местами настоящий хаос на товарном рынке, который, казалось, не выдерживали даже компьютеры. Как сообщает Bloomberg, софт LME генерировал ошибочные маржин-коллы трейдерам на рынке металлов. По словам нескольких источников агентства, в среду и четверг для некоторых брокеров они составили сотни миллионов долларов.

Официально биржа заявила в пятницу, что все проблемы решены, и что никому не пришлось платить лишнего – LME еще в среду перешла с автоматической системы на расчеты маржинальных требований вручную. Ее расследование вроде бы нашло ошибку в программе. Концы с концами в этом объяснении как-то не очень сходятся. Но в любом случае менее удачного времени для внезапного обнаружения давней ошибки найти было трудно. В среду и четверг трейдеры вполне могли ждать или даже получать настоящие маржин-коллы.

Особенно непроста ситуация с нефтью. На этой неделе Brent уже достигала $119,84 за баррель – максимум с мая 2012 года. Техасская WTI вышла на уровень 2008 года – $116.

Ее подорожание бьет по экономическому росту и одновременно ускоряет инфляцию в европейских странах и США. До подъема ставки ФРС осталось чуть больше недели и все чаще раздаются голоса скептиков, считающих, что при росте цен на энергоносители с инфляцией не справиться. Можно лишь получить рецессию, а затем и стагфляцию – ровно как после кризиса 1973 года.

Президент США осознает риски (и не только экономические, но и политические) – подорожание бензина обычно огорчает избирателей. Именно поэтому санкции были структурированы так, чтобы не сильно вредить экспорту российской нефти. Но призывы к эмбарго на импорт энергоносителей из России звучат ежедневно. Готовится соответствующий двухпартийный закон. И Джо Байден, похоже, сдается.

В пятницу Белый дом уже не исключил запрета на импорт российской нефти. Теперь он оценивает, действительно ли запрет нанесет ущерб экономике РФ или нефть пойдет на другие рынки, но поднимутся цены на бензин.

Это взметнуло бы цены на нефть ничуть не хуже, чем эмбарго арабских стран в 1973 году, когда они прекратили поставки Соединенным Штатам и их союзникам в Европе. Несколько парадоксальная историческая рифма: одно и то же, по сути, действие полвека назад применяли для наказания покупателя нефти, а теперь готовят для продавца. Но эффект все равно будет схожим – очень дорогая нефть.

Аналитики называют $150, $185, $200 за баррель, но это, понятное дело, гадание. Ведь, согласно фундаментальному закону Мерфи: «Нельзя ничего сказать о глубине лужи, пока не попадешь в нее».