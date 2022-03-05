Глава ДНР: боевики взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся 200 человек

Боевики украинского радикального националистического батальона «Азов» взорвали дом в Мариуполе, под завалами оказались 200 человек, большая часть из них женщины и дети.

Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Боевики "Азова" привели в действие заложенные ранее взрывные устройства, в результате чего произошло обрушение дома по адресу бульвар Меотиды, дом 15/20. Под завалами в подвале на данный момент остаются до 200 человек, большая часть из которых женщины и дети», — цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее «Эксперт» писал, что российские военные сообщили о создании гуманитарных коридоров и о введении «режима тишины» для выхода гражданского населения из городов Мариуполь и Волноваха. Отмечается, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной. Также сообщалось, что боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь по вошедшим в Мариуполь подразделениям народной милиции из школ, больниц и детских садов. «Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. По вошедшим в город подразделениям народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах», — рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В четверг, 3 марта, сообщалось о сужении кольца блокирования Мариуполя. За день до этого Минобороны РФ заявило, что гражданское население может покинуть город через восточное направление по дороге Мариуполь — Широкино.