Figaro: власти Франции рекомендовали бизнесу не торопиться с уходом из России

Правительство Франции посоветовало руководству крупных французских компаний «не спешить с уходом из России».

Об этом говорится в материале Figaro, передает ТАСС.

Издание ссылается на участника совещания в Елисейском дворце, куда накануне были приглашены представители ведущих компаний. Сообщается, что ни одно из 15 крупнейших предприятий Франции, с руководителями которых встретился президент Франции Эмманюэль Макрон, не прервало сотрудничества с Москвой.

«Нам напомнили, что каждая компания вправе самостоятельно определять свою стратегию на российском рынке», — отметил собеседник издания. По его словам, министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр выразил мнение, что в настоящий момент лучше сделать паузу, чем в срочном порядке покидать Россию.

Уточняется, что речь идет, в частности, о ведущем французском банке Societe Generale, энергетической компании Engie, авиастроительном концерне Airbus, а также операторе космических запусков Arianespace, торговом доме Auchan и продовольственной компании Danone.

Ранее «Эксперт» сообщал, что компания Danone собирается продолжать свою деятельность в России. В компании подчеркнули, что главными приоритетами сейчас являются безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса. Danone в РФ производит продукцию под такими брендами, как, в частности, «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль» и «Смешарики».