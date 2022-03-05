Илон Маск заявил, что Starlink не будет блокировать российские СМИ

Американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не собирается блокировать российские СМИ.

Об этом пишет ТАСС.

«Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета», — сообщил Маск.

Система Starlink обеспечивает доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.

Ранее «Эксперт» сообщал, что Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook. Такой шаг является ответной мерой на блокировку аккаунтов российских СМИ, пояснили в ведомстве. «4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации», — указывается в сообщении РКН. По информации ведомства, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации со стороны Facebook российских СМИ и информационных ресурсов. «В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру"», — отметили в Роскомнадзоре.