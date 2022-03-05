Интерес к программам MBA у женщин вырос в два раза с начала пандемии

За два последних года количество учащихся женщин на программах EMBA и МВА Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета (ВШМ СПбГУ) выросло почти в 2 раза. При этом, женщины чаще выбирают программу EMBA (Executive МВА), которая рассчитана на уже состоявшихся руководителей с большим опытом управленческой работы: в 2020 году доля женщин-слушательниц на EMBA составила 33%, а в 2022 году — 52%. На программе MBA в 2019 году было 13% женщин, в 2021 году уже 23%.

По данным Deloitte, в России каждую пятую компанию возглавляют женщины, это примерно в 4,5 раза выше, чем по миру. При этом, в разных отраслях доля женщин-руководителей значительно варьируется. Если в образовании почти половина CEO — это женщины, то в ритейле — 24%, в недвижимости — 22%; в сфере информации и связи — 17%, в транспорте и логистике — 13%, в строительстве — 8%; в электроэнергетике — 7%.

Анализ Skillbox и Высшей школы менеджмента СПбГУ показал, что наименьший интерес к MBA и EMBA проявляют представительницы сфер услуг: ресторанного бизнеса, транспорта и туризма (2,5% по каждому из этих направлений), а чаще других программы MBA выбирают как раз женщины из сфер IT, оптовой торговли (по 12,5%), топливно-энергетического комплекса, промышленного производства и строительства (по 10%). На совместной MBA-программе Skillbox и ВШМ СПбГУ «Лидеры изменений» также много женщин из отраслей, связанных с недвижимостью и гостиничным бизнесом (30%).

Согласно опросу, проведенному среди женщин, обучающихся на программе «Лидеры изменений», основная цель получения MBA — это обретение навыков для профессионального роста и ведения бизнеса, которые позволят автоматизировать бизнес-процессы и внедрять современные системы оценки бизнеса для его масштабирования в современных условиях. Также есть запрос на заполнение пробелов в академических знаниях в сфере финансов, микро- и макроэкономики и развитие soft skills.

Екатерина Фуфаева, руководитель направления MBA в Skillbox: «Россия в общемировом тренде по росту количества женщин на программах MBA, доля женщин сегодня составляет 20-30% и через несколько лет вполне может достичь 45%. Новая совместная MBA-программа Skillbox и Высшей школой менеджмента СПбГУ подтверждает эту тенденцию, — говорит руководитель направления MBA в Skillbox Екатерина Фуфаева. — Женщины стали чаще получать MBA во время пандемии, когда появилось больше возможностей обучения в смешанном формате (онлайн и офлайн). Кроме того, женщины-управленцы ищут новые подходы к развитию бизнеса в условиях неопределенности».

Исследование также показало, что женщины очень тщательно принимают решение о поступлении на программы MBA и чаще мужчин проходят обучение до конца (91% против 79% завершивших соответственно).