Китай: экономика замедляется, военные расходы растут

Пятую сессию китайского парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), проходящую в Пекине, открыл, как обычно, премьер-министр Ли Кэцян, рассказавший о планах развития КНР на ближайший год. Главный посыл его выступления: в Поднебесной три последних десятилетия не было такого низкого роста экономики. И без того скромные (по китайским меркам) темпы на уровне прошлогодних 6% предлагается снизить в этом до 5,5%.

Замедление темпов роста свидетельствует об усиливающемся давлении на вторую экономику планеты и росте геополитической неопределенности, связанной с обострением кризиса вокруг Украины.

Экономисты, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что Пекин утвердит на 2022 год темпы роста на уровне не менее 5%. Задачи по росту экономики в Пекине ставятся ежегодно, начиная с 1994 года, за исключением 2020-го, когда пандемия задержала саму сессию китайского парламента на несколько месяцев и привела к отказу от постановки цели на год.

Еще одна важная деталь, связанная с планами Пекина и привлекшая всеобщее внимание – рост расходов на оборону в текущем году на 7,1% против прошлогодних 6,8%. Это, между прочим, крупнейший рост военных расходов за три последних года.

Благодаря быстрому восстановлению китайской экономики после пандемии, в прошлом году поставленную цель по росту удалось без особых трудов не только выполнить, но даже и превысить. В этом же году, несмотря на снижение темпов роста, выполнить поставленную задачу будет труднее. Китайская экономика вступила в 2022-й на фоне резкого замедления темпов развития – с двузначных цифр в начале года до всего лишь 4% в последнем квартале. Во многих областях экономические показатели сейчас выглядят слабее, чем в конце прошлого года. Особенно тревожная ситуация сложилась в строительном секторе и сфере внутреннего потребления.

По словам Ли, предлагаемые темпы роста являются средними. В первые два месяца 2022 года, к примеру, продажи жилья сотней крупнейших строительных компаний сократились на 43% по сравнению с началом прошлого года, хотя и ускорились по сравнению с декабрем. Причем, резкое снижение происходит несмотря на падение ставок по ипотечным кредитам и ослабление требований к покупке жилья.

Показатели внутреннего потребления во время китайского Нового года также оказались значительно ниже допандемических цифр.

Для сохранения контроля над ситуацией принято решение об увеличении расходов бюджета, несмотря на ожидаемое снижение налоговых и иных поступлений. Правительство предлагает увеличить их на 8,4% по сравнению с предыдущим годом, что существенно выше прошлогоднего увеличения на 1,8%. Между тем, согласно прогнозам, поступления в казну в 2022 г. вырастут на 3,8%, что намного ниже прошлогодних 8,1%.

Размеры дефицита бюджета на текущий год предлагаются на уровне 2,8% от ВВП. Это ниже цели на 2021 г.(3,2%). В связи с этим Пекин предлагает провинциальным властям, которые, как обычно, испытывают сильный дефицит в средствах, больше финансовой помощи, которая в этом году возрастет на ощутимые 18%.

«Риски и вызовы, с которыми предстоит столкнуться Китаю в этом году, значительно увеличатся», - подчеркнул в своем выступлении Ли Кэцян, явно имея в виду обстановку как внутри страны, так и за ее пределами.

Несмотря на снижение темпов роста в правительстве КНР рассчитывают создать в 2022 году 11 миллионов новых рабочих мест и не дать уровню безработицы в городах подняться выше 5,5%, как и в прошлом году. В конце 2021 года безработица была снижена до 5,1% - благодаря созданию 12,7 млн новых рабочих мест.

Проблема с инфляцией в Поднебесной стоит не так остро, как на Западе. Цели по потребительской инфляции в этом году не изменились по сравнению с прошлым и остались на уровне 3%.



Интересно, что в своем докладе Ли Кэцян лишь один раз упомянул о всеобщем благосостоянии – политическом лозунге, который был очень популярен в прошлом году. Вообще не был упомянут налог на имущество, о котором тоже много говорили в связи с намерениями ограничить спекуляции на рынке жилья и добиться более справедливого распределения доходов.

Зато, в связи с известными последними событиями на востоке Европы, Ли подчеркнул важность поддержания стабильности в энергетическом секторе. Пекин планирует продолжить развивать возобновляемые источники энергии.

И энергичнее поощрять китайские семьи заводить как можно больше детей.