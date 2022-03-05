Китайцы против Samsung: схватка началась

В ночь на субботу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании Samsung сообщило о приостановке поставок ее продукции на российский рынок. Свое решение она объяснила «геополитическими событиями». Впрочем, уже утром появилась информация, что завоз товаров остановлен временно, а все магазины, приложения и сервисное обслуживание продолжают работу.

Приостановка по техническим причинам

«Сложившаяся ситуация привела к временному нарушению наших поставок в Россию. В связи с текущими обстоятельствами на поиск решения может уйти некоторое время. Тем не менее мы возобновим стабильную работу как можно скорее. Интернет-магазин и официальные магазины в России также продолжат свою работу», — отметил источник ТАСС в компании.

Одновременно агентство Рёнхап сообщило, что, согласно его данным, приостановка поставок Samsung Electronics в Россию связана с отсутствием физической возможности доставлять товар. Таки образом, речь пока идет только о перенастройке логистики.

В свою очередь директор южнокорейского Института Седжона Ли Сан Хён заявил, что остановка поставок товаров может вызвать неприятные последствия для самого чеболя, так как за время отсутствия его место на рынке займут китайские компании. Подтверждают это и другие аналитики.

На днях власти Южной Кореи добились исключения своих производителей из экспортных санкций против России, касающихся нестратегических материалов от США. Представители Соединённых Штатов согласились, что Сеул самостоятельно обеспечивает достаточный контроль за поставками в Россию.

О закрытии бизнеса речь не идет

«Если мы говорим о Samsung, то надо понимать, что это не только смартфоны — это и телевизоры, и холодильники, и чипы, и многое другое. Кстати, и тяжелая техника тоже. США, как бы, разрешили корейцам продавать продукцию в России. Было ли оказано дополнительное давление на Samsung, чтобы он ушел из РФ или не было — пока сложно сказать. Думаю, это чисто экономические решение. Многие компании перестали поставлять свою продукцию в РФ просто потому, что не понимали, что происходит с курсами валют. Они привозят товар, а выручка частично обесценивается. Так что это может быть временная пауза. И когда у нас произойдет стабилизация финансового рынка, можно ожидать облегчения ситуации и возвращения компаний», — рассказал «Эксперту» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

С ним согласен и президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев. При этом он отметил, что в случае окончательно ухода южнокорейских компаний с рынка их место с радостью займут другие поставщики, особенно китайские

«По моей информации речь сейчас не идет о закрытии бизнеса в России. Речь идет о приостановке, и то это связано не с геополитическими вещами. А с тем, что им нужно осознать конъюнктуру рынка, ценовой сегмент. Поэтому речь идет о приостановке, и я не думаю, что она продлится более месяца. Но даже если кто-то и будет уходить, свято место пусто не бывает. Во-первых, у России есть возможности самим занимать эти сегменты. А во-вторых, обязательно найдутся поставщики и в Китае, и в Индии», — заметил Санакоев.

Среди тех, кто готов заместить Samsung в России, эксперт назвал в первую очередь Huawei, Lenovo, ZTE, Xiaomi. Стоит заметить, что даже американская компания Apple, заявившая на этой неделе об уходе из РФ, снова открыла свои магазины буквально через день после демарша.

Золотой шанс для конкурентов

На данный момент ситуация, которая складывается на рынках РФ, становится золотым шансом для компаний из Китая, подчеркнул Алексей Зубец. И касается это не только электроники.

«Для китайцев открывается прекрасная возможность занять освобождающиеся ниши. В какой степени и как долго наши товарищи будут поставлять плечо — это большой вопрос. Ответный удар запада более серьезный, чем предполагалось. Есть ощущение, что экономический блок правительства был не полностью готов. Но пока мы рассчитывает, что Китай будет нашим партнером и дальше», — добавил он.

Кроме того, возможный приход на российские рынки Китая может поставить перед Южной Кореей вопрос о системе приоритетов. И политическое противостояние с КНДР, которую поддерживает КНР, может перевесить.

«У Сеула есть головная боль в виде Северной Кореи, а это почти филиал Китая, страна, на которую сильно влияет Пекин. В таких условиях можно допустить, что южнокорейцы все же останутся нашими партнерами. Но это не снимет жесткого политического давления на компании, которые в итоге могут принять и другое решение. Потому что риски потерять продажи в остальном мире им кажутся выше, чем риск потери российского рынка», — отметил Зубец.

Впрочем, без бытовой техники российский рынок точно не останется, уверен эксперт. Сейчас главный фактор стабилизации — это динамика спецоперации на Украине, и именно после ее завершения можно будет судить, кто покинул Россию навсегда, а кто лишь ждал «окончания бури».

