Компания AstraZeneca заявила, что продолжит работать в России

Международная компания AstraZeneca, выпускающая в том числе вакцину от коронавируса, намерена продолжить работать в России и предпринимает все возможные меры для обеспечения бесперебойных поставок препаратов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания AstraZeneca продолжает работать в России и предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок лекарственных препаратов, а также непрерывного производства на заводе компании в Калужской области», — отмечается в сообщении.

В фармкомпании выступают за то, чтобы лекарства, активные фармацевтические субстанции и любое сырье, необходимое для производства препаратов, медицинского оборудования и вакцин, не попадали под влияние санкций. В AstraZeneca заверили, что делают все возможное для поддержания текущих проектов, в том числе обеспечения пациентов лекарственными средствами. Также компания продолжает научно-образовательную деятельность и клинические исследования.

AstraZeneca — британско-шведская биофармацевтическая компания, производящая инновационные препараты, в частности, в таких областях как онкология, кардиология, нефрология и метаболизм, а также респираторные и аутоиммунные заболевания. Более половины зарегистрированных и одобренных к применению в России препаратов компании входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Компания работает на российском рынке с 1993 года. Проектная мощность завода AstraZeneca под Калугой составляет около 40 млн упаковок, или 850 млн таблеток в год.