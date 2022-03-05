Минобороны: российские войска заняли украинскую военную базу в Херсонской области

Российские войска взяли под контроль военную базу, расположенную неподалеку от села Раденьск Херсонской области.

Как рассказали журналистам в Минобороны РФ украинские военные в спешке покидали позиции, оставив базу с техникой, вооружением и боеприпасами, передаёт РИА Новости.

Среди обнаруженных трофеев танки Т-64 и Т-80, бронетранспортёры, боевые машины пехоты и автомобили «Урал». Кроме того, на базе остался склад боеприпасов с минами, противотанковыми управляемыми ракетами, миномётными и танковыми снарядами. При этом часть оружия хранилась на улице. Это ракетные снаряды для систем залпового огня, миномётные боеприпасы и осколочно-фугасные снаряды.

Предположительно, на базе проходили подготовку различные подразделения ВСУ – морская пехота, сапёры, связисты, танкисты и артиллеристы.

Сейчас российские саперы продолжают обследовать территорию базы для полной ликвидации минной опасности. Техника и вооружение после проверки будут отправлены на специальную базу хранения.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 2 марта российская армия взяла под полный контроль областной центр Херсон на юге Украины.

«Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и городской транспорт работают в повседневном режиме», – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, жители города обеспечены водой, продуктами питания, а также товарами первой необходимости. Накануне в Херсон из России была доставлена гуманитарная помощь.

