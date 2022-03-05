Мировые цены на продовольствие обновили исторический рекорд

Мировые цены на продовольствие в феврале выросли на 3,9%, достигнув исторического максимума. Наиболее значительный рост продемонстрировали цены на растительные масла, молочную продукцию и зерновые, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

«Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в феврале составило 140,7 пункта, что на 3,9 процента выше, чем в январе, на 20,7 процента выше, чем годом ранее, и на 3,1 пункта выше, чем в феврале 2011 года», — говорится в сообщении ФАО.

Более всего за месяц выросло значение Индекса цен на растительные масла — на 8,5%, главным образом вследствие повышения котировок пальмового, соевого и подсолнечного масел. На этот рост повлияло снижение поставок пальмового масла из Индонезии, ухудшение видов на урожай сои в Южной Америке и «опасения в связи с возможным снижением экспорта подсолнечного масла из-за перебоев в Черноморском регионе».

Мировые цены на молочную продукцию по итогам февраля оказалось на 6,4% выше январских значений. Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 3%. В частности, международные цены на кукурузу увеличились на 5,1% из-за неблагоприятных условий для роста посевов в Южной Америке и неопределенности в отношении поставок кукурузы из Украины. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1%, в основном из-за неопределенности с поставками из черноморских портов.

Цены на мясо на мировом рынке выросли на 1,1%, а на сахар — снизились на 1,9%.

Ранее «Эксперт» писал, что в январе мировые цены на продовольствие опять выросли после небольшого снижения в декабре. Основной причиной подорожания стало сокращение предложения растительных масел. Директор Отдела рынков и торговли ФАО Бубакер Бен-Бельхассен пояснил, что к подорожанию растительных масел привело снижение экспортных возможностей, а также дефицит рабочей силы и неблагоприятные погодные условия. По его мнению, последствия этих факторов в краткосрочной перспективе преодолеть не удастся.

