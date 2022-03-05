Ограничение работы аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика продлено до 14 марта

Временное ограничение работы аэропортов Краснодара, Анапы и Геленджика продлили до 14 марта. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу оператора воздушных гаваней ГК «Аэродинамика».

«По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полётов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 мск», — указывается в сообщении.

При этом отмечается, что аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, функционирует в штатном режиме.

Утром 24 февраля, в день начала военной спецоперации России на Украине, Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России до 2 марта. Зона для полетов на юге России была признана небезопасной для гражданских воздушных лайнеров. Позже это решение продлили до 8 марта. Уточнялось, что временно ограничены полеты в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, а также Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме. Для перевозки пассажиров авиакомпаниям рекомендовали организовать рейсы по альтернативным маршрутам, используя воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.