«Победа» с 8 марта прекращает выполнение полетов за рубеж

Авиакомпания «Победа» приостанавливает выполнение полетов за рубеж с 8 марта.

«Лоукостер "Победа" (группа "Аэрофлот") в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полётов», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что «Победа» делает все возможное для оформления скорейшего возврата денег за билеты на отмененные рейсы.

Уточняется, что с 6 марта прекращается допуск на международные рейсы тех, у кого куплены билеты в обе стороны с вылетом в РФ после 8 марта. Пассажиров международных рейсов с билетами в одну сторону с вылетом из РФ будут принимать к перевозке до 8 марта.

Ранее «Эксперт» писал о том, что генеральный директор российского лоукостера «Победа» Андрей Калмыков решил уйти со своей должности. По его словам, состояние авиакомпании в данный момент устойчивое. «Сегодня компания абсолютно устойчива, на счетах находится рекордный объем денежных средств, у нас отсутствуют кредитные обязательства. И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей "Победе" дальнейших успехов. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — отметил он.

Во вторник, 1 марта, США вслед за европейскими странами закрыли небо для всех без исключения российских самолетов. По данным Министерства транспорта США, запрет на использование американского воздушного пространства распространяется на все самолеты, связанные с Россией. Перелеты в США запретили и для чартерных рейсов. Всего небо для России закрыли 36 стран; Москва ответила им аналогичной мерой.